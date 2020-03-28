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登山客失足跌入100公尺深谷　4人網約爬屏東霧台霞迭爾山1人慘死

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▲▼屏東霧台4失聯登山客找到了！ 1人死亡。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東登山客下山墜入深谷，1人屍體冰冷明顯死亡。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者趙蔡州、陳崑福／屏東報導

屏東霧台鄉有4名男子25日相約爬霧頭山，其中一名鍾姓男子26日失足墜落100公尺深山谷，其他3人發現後遂派1人下山求救。屏東警消獲報後立刻組織救援隊伍上山，並於27日中午找到墜谷的鍾男，但對方已經身體冰冷明顯死亡，只能先將遺體送下山並通知家屬，詳細死亡原因將進一步調查。

據悉，60歲鍾男25日透過網路約了許姓、伍姓與黃姓3名男子一起爬山，登越屏東縣霧台鄉阿禮村霧頭山，眾人25日先在霞迭爾山設立營地過夜，26日下午登越霧頭山後再次回到霞迭爾山營地，鍾男此時告知另外3人有事必須先行下山，隨後便離開營地獨自一個人下山。

▲▼屏東霧台4失聯登山客找到了！ 1人死亡。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲由於當時天候情況不佳，遺體無法由直升機吊掛，只能由救難隊以人力後送。（圖／記者陳崑福翻攝）

其他3人27日上午從霞迭爾山營地拔營下山，中途卻發現鍾男的背包掉在步道旁，旁邊深谷中還有零散的衣服及帳篷。由於現場所有人的手機均收不到訊號，3人決定由許男下山報警，伍男與黃男則待在現場留守。

警方27日上午接獲報案後，馬上組織隊伍上山救援，27日中午找到留守的2人，隨後在旁邊100公尺深的山谷找到鍾男，不幸的是對方已身體冰冷明顯死亡，由於當時天候情況不佳，遺體無法由直升機吊掛運送，只能由現場救難隊以人力後送。

▲▼屏東霧台4失聯登山客找到了！ 1人死亡。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲遺體28日下午2時許抵達位在霧台鄉的登山口。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方表示，遺體28日下午2時許抵達霧台鄉登山口，目前已經通知關係人及家屬到場處理，詳細死因將交由屏東地檢署進一步相驗。

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