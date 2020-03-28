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普悠瑪翻車倖存者棒球小巨炮「王羽飛」　擔任2020年家扶全國自強兒童

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▲ 普悠瑪翻車意外倖存者棒球小巨炮「王羽飛」擔任2020年家扶全國自強兒童 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 普悠瑪翻車意外倖存者棒球小巨炮「王羽飛」 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

家扶基金會幫助國內超過22萬名逆境兒少自立成長，原定3月22日在台北舉辦的「2020全國自強兒童表揚活動」，由於新冠狀肺炎疫情的影響，確定停辦。由各地家扶中心推薦出來的每一位自強兒童，都是在逆境中淬練勇氣、勇往直前，這份積極向前的精神，感動了企業界的支持，元大金控、元大文教基金會提供23位自強兒童獎助學金1萬元、全套運動服飾、運動鞋及LED光學檯燈；福瑞睿狐股份有限公司提供23位自強兒童KAN KEN包。

台東家扶中心從眾多品學兼優、孝悌楷模的菁英中挑選出了台鐵普悠瑪號翻車意外倖存者棒球隊小巨炮王羽飛擔任2020年家扶全國自強兒童表揚典範，王羽飛經過多次的重大手術及1年多的復健，靠著熱愛棒球的決心及驚人的毅力，終於重新回到他心心念念的棒球場。27日台東家扶吳瑞華主任親自到卑南國中頒發自強兒童獎盃與禮物給王羽飛，希望藉由王羽飛的故事，可以勉勵更多正在受磨難的人們，不要放棄希望。

回顧一年多的重生之旅，王羽飛知道得來不易，想到之前因為身體上的限制，每天只能在球場邊看著夥伴盡情的在球場上奔跑、揮灑汗水，是多麼的讓他感到嫉妒、羨慕、憤怒、失落和心痛的。所以現在的他只要站在球場上，他都懷抱著感謝之情，覺得自己有責任要把球打好，也盡自己最大的努力把球打好，珍惜、享受每一次站在球場的機會，他很喜歡旅日球員陽岱鋼說過的一句話「不放手，直到夢想到手！」，自己選擇的路，再怎麼痛苦及困難，他都會走完的！

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