在家玩手遊戴耳機「被雷劈中」　16歲弟倒鐵門旁「手機也電爆了」

▲少年在雷雨天玩手機，竟遭到雷擊。（示意圖／記者呂佳賢攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖南長沙22日下午突然下起大雷雨，一名16歲少年在家靠著鐵門在玩手機遊戲，突然被雷電擊中，倒在地上不省人事。送醫之後，少年很快清醒過來，只有聽力卻受到損害。

根據《三湘都市報》報導，少年的母親指出，當日下午3點左右，室外下起暴雨且雷電交加，剛上完網路課程的兒子想放鬆一下，就倚靠在鐵門邊，戴著耳機玩手機遊戲，「突然間，一道雷電正好擊中了他，他當場暈倒在地，人事不省，手機也被劈爛。」

原本在做家務的母親見狀後馬上報警，幸好少年幾分鐘後就自然甦醒，伴隨而來的是頭痛、耳痛、耳鳴、聽力下降等症狀。經醫院初步檢查，少年沒有生命危險，也沒有顱腦外傷，但雙外耳道稍紅腫，鼓膜急性充血，雙耳輕度感音神經性聽力下降，最終診斷為「電擊傷、感音神經性聽力下降」。

不過，在醫院以營養神經、消炎止痛等對症治療，少年的症狀已逐漸消退，聽力預計也將會逐漸恢復正常。

醫院耳鼻咽喉頭頸外科主任、主任醫師周芳表示，春雨季節常伴隨電閃雷鳴，當人們緊靠金屬、電子設備時容易遭到雷擊，一次雷擊過程根據通過人體的電流大小會導致不同程度損傷，如傷及中樞神經系統引起意識不清、昏迷，摔傷；傷及皮膚引起軟組織不同程度燒傷；電流通過心臟導致心律失常、心肌損傷甚至心跳停止。

周芳提醒，梅雨季節一旦出現電閃雷鳴，在室內應關好門窗，切斷家用電器電源，不要使用手機特別是接打電話；不要接觸天線、金屬部件，遠離帶電設備；不要使用噴頭沐浴；若在室外碰到電閃雷鳴時，立即尋找避雷場所，不要待在露天鐵軌、水管、煤氣管、電力設備、拖拉機、摩托車等外露金屬物體旁邊。