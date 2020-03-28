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機捷加強防疫作為4月1日實施發燒篩檢　乘客全程需配戴口罩

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▲桃園市長鄭文燦28日視察機捷A18站防疫整備時表示，4月1日起機捷將比照高鐵與台鐵進行發燒篩檢，籲請乘客搭乘機捷時全程配戴口罩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦28日視察機捷A18站防疫整備時表示，4月1日起機捷將比照高鐵與台鐵進行發燒篩檢，籲請乘客搭乘機捷時全程配戴口罩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續延燒，桃園市長鄭文燦28日視察機捷A18站與高鐵桃園站在清明連續假期防疫整備時表示，中央已規定自4月1日起，鐵路、高鐵進行發燒篩檢，禁止體溫逾38度乘客搭乘，桃園機場捷運將比照中央標準，以紅外線熱像測溫儀進行第一階段篩檢，體溫逾38度乘客將拒載，並籲請乘客全程配戴口罩，以確保自身與運務人員安全。

▲桃園機捷自4月1日起將比照高鐵與台鐵進行發燒篩檢，籲請乘客搭乘機捷時需全程配戴口罩。（資料照／記者沈繼昌攝）

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▲桃園機捷自4月1日起將比照高鐵與台鐵進行發燒篩檢，籲請乘客搭乘機捷時需全程配戴口罩。（資料照／記者沈繼昌攝）


鄭文燦指出，桃園機捷已於本月17日完成全線21個車站的紅外線熱像測溫儀布建作業，並多次實施乘客體溫篩檢、場站消毒等演練，高鐵桃園站地上層、地面層與機場捷運A18站，皆採單一入站方式實施體溫篩檢，這項措施並未影響旅客入站效率，市府充分周延做好各項防疫整備工作。

▲桃園機捷自3月17日起全線各站均設置紅外線熱像測溫儀布設置，進出旅客若體溫增高可一覽無遺。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園機捷自3月17日起全線各站均設置紅外線熱像測溫儀布設置，進出旅客若體溫增高可一覽無遺。（資料照／記者沈繼昌攝）


鄭文燦也說明，受到疫情影響，目前機捷運量驟減，從8萬降至4萬左右，目前並未發生車廂擁擠問題，桃捷公司規劃從4月6日起至6月14日，將採取平日離峰減班與假日減班等對策因應，利用減班期間進行車廂維修工作，以因應未來疫情情況再視狀況調整班次。

桃捷公司說，根據桃機公司預估，今天桃園機場進出出入境人數，分別為入境約2518人、出境約2231人，為配合中央防疫政策，民眾進出入口紅外線測量超過37.5度者，會以耳溫槍測量複檢，若體溫超過38度就會被婉拒載運，請其搭乘其他交通工具。

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