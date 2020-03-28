武漢「類包機」每班4護理師隨機　恐有2大「橫生枝節」待克服

▲第二批武漢台商專機返台，第一架華航班機進入機棚。（資料照／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

中國大陸湖北解封，但遭註記管制的台商，仍需搭乘包機回台，但原訂29、30日從上海起飛的包機，現傳出可能生變。對此，中央流行疫情指揮中心監測應變官薛瑞元表示，目前準備工作都已就緒，但有2個可能橫生的「枝節」。至於之後會不會改由從湖北把台商接回？薛表示，這要看未來怎麼談判。

中國大陸湖北地區解封，我國政府安排以「類包機」模式接回國人，預計29、30兩日接回滯留當地台灣人，海基會26日晚間發表聲明，根據華航提供的價格，12歲以上為2100元人民幣，約新台幣8930元，2到12歲換算後約7230元，2歲以下800元。

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此指定的兩架次航班，航班號碼皆為CI504，飛行時刻表分別為3/29（日）、3/30（一）各一架次，都是19：50從上海浦東機場起飛，預計21：50抵達桃園，提供給滯留湖北當地的台灣民眾到上海搭乘，回台需集中檢疫14天。

▲中央流行疫情指揮中心監測應變官薛瑞元。（圖／記者宋良義攝）

薛瑞元表示，現在包機準備工作已準備就緒，今（28）日上午也沙盤推演過一次，如果有橫生枝節，會另做應變。

被問到有預測可能遇到哪些情況？薛瑞元回應，目前湖北省已解除封城，開啟對外交通往來，在這情況下，點到點移動到上海，是沒有問題的，應該可以搭飛機回來。但如果無法做到，可能就是一個問題。

另外，此次包機每個班次，也會有4名護理人員作為機組員隨行，抵達後不下機，只在空橋上協助人員著裝，但可能也會遇到像第二批包機時一樣，所有人員都要下機出境，這樣所有人回台就須居家檢疫14天，此為第二個「枝節」。不過，薛瑞元也強調，此次包機是正常航班，應該不會遇到此問題。