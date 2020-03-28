　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

傳陶藝做陶壼！輪椅陶藝家許宗煥傳授技法　傳遞手作溫度

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼輪椅陶藝家許宗煥認真傳授手作陶壼技巧，讓學員慢慢熟悉技法與要訣。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼輪椅陶藝家許宗煥認真傳授手作陶壼技巧，讓學員慢慢熟悉技法與要訣。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

生活美學不間斷！繼去年陶碗盤、陶豬、風鈴等基礎陶藝開課，花蓮市公所洄瀾文創生活藝能教室，3月27、28舉辦陶藝研習課程，邀請「輪椅上的陶藝家」許宗煥老師前來指導，製作兼具造型及實用性的陶壺，讓學員從實作中培養美學概念。

此次市民樂陶活動主題是「想壺（福）享壺（福）」，為期一天半的研習課程，以手捏竹型茶壺為主題，由許宗煥老師的示範手捏陶的技巧，也細心調整及修正學員的手法，讓學員慢慢熟悉技法與要訣。

▲▼輪椅陶藝家許宗煥認真傳授手作陶壼技巧，讓學員慢慢熟悉技法與要訣。（圖／花蓮市公所提供，下同）

「輪椅上的陶藝家」許宗煥老師在20多歲時因故重創脊髓，導致下半身癱瘓必須以輪椅代步，從捏陶與創作陶藝中，重拾生命的自信，曾榮獲周大觀基金會「全球熱愛生命獎章」殊榮，並獲得總統府頒獎鼓勵，近期則前往喜樂基金會，指導中輟生進行陶藝創作。

▲▼輪椅陶藝家許宗煥認真傳授手作陶壼技巧，讓學員慢慢熟悉技法與要訣。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼陶藝學會有多名會員為精進捏陶藝術技巧，報名參加向許宗煥老師學習。

許宗煥說，「壺」的構成有一定的元素，在創作過程中比須反覆琢磨，力求達成一定比例的協調度，也因此壺的創作必須融合實用價值、協調美學、人文藝術、精緻工藝等項重要元素，才能傳遞出壺藝的美感。手捏技法易學難精，需要時間、經驗的累積，不斷學習才能有一定的水平，許宗煥也鼓勵大家透過捏陶，讓身心靈感到充實和滿足。

▲▼輪椅陶藝家許宗煥認真傳授手作陶壼技巧，讓學員慢慢熟悉技法與要訣。（圖／花蓮市公所提供，下同）

課程主持人花蓮縣陶藝學會總幹事莊文慶表示，花蓮縣陶藝學是一個因許多人共同努力，不斷創新進步的陶藝團體，這次難得請到許宗煥老師指導，多名會員都來報名參加，希望跟著許宗煥老師精進捏陶藝術的技法。製作過程中，學員也與老師熱烈討論竹壺造型的拿捏。每位學員捏出的造型都不一樣，每一個作品都有自己的個性和獨特性。

►我該答應女友嗎？

ET快訊
酒駕男拒檢還2度撞警車！警朝車輪開槍..後座女慘被流彈打中左
賴琳恩結婚3年突PO「一家3口照」！認「是家人」曝真相
兇嫌畫面曝！35歲還靠爸「拿不到錢」狠殺19歲少年　死者姐：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南補教齊心防疫　國中小新生報到首日校門口淨空All Pass

新生報到超前防疫部署　歸仁警執行護童專案

新冠衝擊！花蓮農漁業談紓困　徐榛蔚：儘速向中央提出申請

傳陶藝做陶壼！輪椅陶藝家許宗煥傳授技法　傳遞手作溫度

台南佳里分局連續阻止3起詐騙案　 議會頒發慰問金鼓勵

非防疫口罩價格混亂酒精也缺　台南和順工業區廠商協進會：要如何防疫？

冒充刑警攔車盤查　假警察遇真警察秒落跑下場慘…　

花蓮兼顧防疫與追思！春祭國殤縮小規模　降低群聚感染風險

防疫優先　安平警強化特種行業守望查緝檢疫對象

富豐食品使用逾期原料肉　桃園衛生局全數封存約8千公斤

王彩樺在劉真靈堂淚崩「再也看不到她了」　白雲心疼辛龍：任務正要開始

巴拉圭議員批台只捐口罩物資過少　加碼要呼吸器外交部：視需求協助

塵世情未了？和尚美女前任求復合　「別喊我歐巴！」隔壁情侶笑到崩潰

世衛譚德塞防疫做法惹怒全球！　日本副首相：WHO應改稱CHO

細磨米漿、添柴火用大灶蒸熟　阿嬤48hrs親製古早味蘿蔔糕

小S陪伴辛龍「要哭我們一起哭」　劉真離開..羅霈穎：老天怎麼這麼狠

英情侶稱沒錢！住1晚250元隔離所 嫌「像監獄」...陳時中：我們沒虧待人

要多忙？驚見前方車輛超嗨狗乘客 「左右邊互換」探窗外！大玩影分身

辛龍穿愛的襯衫一早抵靈堂　「繡龍設計來自劉真」有洋蔥

醫院超暖破例！罹癌78歲嬤盼孫結婚 加護病房內新人「戴口罩」完成奉茶

台南補教齊心防疫　國中小新生報到首日校門口淨空All Pass

新生報到超前防疫部署　歸仁警執行護童專案

新冠衝擊！花蓮農漁業談紓困　徐榛蔚：儘速向中央提出申請

傳陶藝做陶壼！輪椅陶藝家許宗煥傳授技法　傳遞手作溫度

台南佳里分局連續阻止3起詐騙案　 議會頒發慰問金鼓勵

非防疫口罩價格混亂酒精也缺　台南和順工業區廠商協進會：要如何防疫？

冒充刑警攔車盤查　假警察遇真警察秒落跑下場慘…　

花蓮兼顧防疫與追思！春祭國殤縮小規模　降低群聚感染風險

防疫優先　安平警強化特種行業守望查緝檢疫對象

富豐食品使用逾期原料肉　桃園衛生局全數封存約8千公斤

不爽費爾斯揭露太空人作弊　前隊友發文指他將遭報復

武漢如果啟封　蘇貞昌：國人返台仍要包機！保障2300萬人安全

腦死病患家屬「想捐心給劉真」都聯絡醫院了！　卡關2原因…知情人憾：就是不允許

拒檢還2度撞警車！警朝酒駕男車輪開槍..後座女慘被流彈波及「左背部中彈亡」

男女感情糾葛變「街頭大亂鬥」！新營警深夜逮10人　移送地檢署偵辦

Dappei／5間北部特色「咖啡廳」　找一個角落，浸在書香與甜點裡品味生活

大專棒聯／四強賽因雨順延一天　冠軍30日出爐

「逼送走5隻老汪」跟妳房東講　妹子1句開砲…新鄰居嚇逃離：哼～

父親的狠招！男童被剃成「地中海禿」秒大哭　姊笑：為了居家隔離

LIVE／華航明天接人…第三批包機傳卡關！指揮中心14:00說明

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

地方熱門新聞

富豐食品廠使用逾期原料肉　被查獲

安平警強化特種行業守望查緝檢疫對象

郵差送完包裹　被收件人一句話嚇壞

即／菲律賓船員發燒咳血　船隻停靠花蓮港

嚇人！彰化鐵皮屋工廠竄火舌

全台最胖乩童梁炘隆猝逝得年32歲

花蓮國殤大典縮小規模　降低群聚感染

桃園防疫消毒大隊成立　防堵社區感染

非防疫口罩價格混亂酒精也缺

假警察遇真警察秒落跑下場慘…　

防疫禁補教校門口設攤勸不聽永康警開罰

新冠衝擊　花蓮縣府與農漁會代表談紓困

國中小新生報到首日校門口淨空All Pass

疫情嚴峻大型公墓謹慎防疫

更多熱門

相關新聞

愛犬坐輪椅當天使　她又養6隻殘疾狗

愛犬坐輪椅當天使　她又養6隻殘疾狗

一般人都會傾向認養活蹦亂跳的健康毛小孩，光看牠們在家裡奔跑就覺得療癒，但一位住在美國佛蒙特州的女子Tracey Fowler卻反其道而行，領養了6隻身有殘疾的狗狗，背後有著感人的原因。

中風嬤離開2年　汪每天守輪椅思念

中風嬤離開2年　汪每天守輪椅思念

機械狗半夜覓食！屁屁警示燈超萌

機械狗半夜覓食！屁屁警示燈超萌

輪椅老翁外出散步　愛犬舉動惹鼻酸

輪椅老翁外出散步　愛犬舉動惹鼻酸

零天份服務犬！狼犬應試全科掛蛋

零天份服務犬！狼犬應試全科掛蛋

關鍵字：

陶藝陶壼輪椅陶藝家許宗煥傳授技法學會

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦出事前私訊瘦子：要去抽大麻！

即／桃園男正要去上大夜班！遭路人猛刺亡

劉真明頭七…突有飛蛾入靈堂　辛龍待11小時沒離開

莉婭打電話求救　謝和弦遭強制送醫

劉真2個月前發現心臟出問題！4歲霓霓大哭「醫查覺不對勁」

賴琳恩結婚3年突PO「一家3口照」

快訊／酒駕男拒檢撞警　後座女乘客中彈

N號房趙主彬「侵犯伸狼爪」女團APINK普美！

謝和弦、莉婭爆分手！公開「Keanna抓猴音檔」沒先商量

檢疫趴趴走挨罰　台中夫妻落跑離境

巡田見2M長透明薄衣　青農碎唸牠

KID剛回歸…《玩很大》現明顯變動！

洛克把她刺在身上...本本「鬆口2人關係」曝私下互動

台大聲明：732人接觸中研院，遭拒揭足跡

快訊／陳家欽涉遭移送法辦　蘇貞昌震怒：事先沒被告知！

更多

最夯影音

更多
王彩樺在劉真靈堂淚崩「再也看不到她了」　白雲心疼辛龍：任務正要開始

王彩樺在劉真靈堂淚崩「再也看不到她了」　白雲心疼辛龍：任務正要開始
巴拉圭議員批台只捐口罩物資過少　加碼要呼吸器外交部：視需求協助

巴拉圭議員批台只捐口罩物資過少　加碼要呼吸器外交部：視需求協助

塵世情未了？和尚美女前任求復合　「別喊我歐巴！」隔壁情侶笑到崩潰

塵世情未了？和尚美女前任求復合　「別喊我歐巴！」隔壁情侶笑到崩潰

世衛譚德塞防疫做法惹怒全球！　日本副首相：WHO應改稱CHO

世衛譚德塞防疫做法惹怒全球！　日本副首相：WHO應改稱CHO

細磨米漿、添柴火用大灶蒸熟　阿嬤48hrs親製古早味蘿蔔糕

細磨米漿、添柴火用大灶蒸熟　阿嬤48hrs親製古早味蘿蔔糕

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面