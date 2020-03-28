傳陶藝做陶壼！輪椅陶藝家許宗煥傳授技法　傳遞手作溫度

▲▼輪椅陶藝家許宗煥認真傳授手作陶壼技巧，讓學員慢慢熟悉技法與要訣。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

生活美學不間斷！繼去年陶碗盤、陶豬、風鈴等基礎陶藝開課，花蓮市公所洄瀾文創生活藝能教室，3月27、28舉辦陶藝研習課程，邀請「輪椅上的陶藝家」許宗煥老師前來指導，製作兼具造型及實用性的陶壺，讓學員從實作中培養美學概念。

此次市民樂陶活動主題是「想壺（福）享壺（福）」，為期一天半的研習課程，以手捏竹型茶壺為主題，由許宗煥老師的示範手捏陶的技巧，也細心調整及修正學員的手法，讓學員慢慢熟悉技法與要訣。

「輪椅上的陶藝家」許宗煥老師在20多歲時因故重創脊髓，導致下半身癱瘓必須以輪椅代步，從捏陶與創作陶藝中，重拾生命的自信，曾榮獲周大觀基金會「全球熱愛生命獎章」殊榮，並獲得總統府頒獎鼓勵，近期則前往喜樂基金會，指導中輟生進行陶藝創作。

▲▼陶藝學會有多名會員為精進捏陶藝術技巧，報名參加向許宗煥老師學習。



許宗煥說，「壺」的構成有一定的元素，在創作過程中比須反覆琢磨，力求達成一定比例的協調度，也因此壺的創作必須融合實用價值、協調美學、人文藝術、精緻工藝等項重要元素，才能傳遞出壺藝的美感。手捏技法易學難精，需要時間、經驗的累積，不斷學習才能有一定的水平，許宗煥也鼓勵大家透過捏陶，讓身心靈感到充實和滿足。

課程主持人花蓮縣陶藝學會總幹事莊文慶表示，花蓮縣陶藝學是一個因許多人共同努力，不斷創新進步的陶藝團體，這次難得請到許宗煥老師指導，多名會員都來報名參加，希望跟著許宗煥老師精進捏陶藝術的技法。製作過程中，學員也與老師熱烈討論竹壺造型的拿捏。每位學員捏出的造型都不一樣，每一個作品都有自己的個性和獨特性。

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