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東京限出門！百貨超市停業周末超冷清　小池百合子：處於爆發臨界點

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▲▼東京一家超市的架上。（圖／路透）

▲東京一家超市架上，許多商品被掃光。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

日本東京都連續3日確診新冠肺炎（COVID-19）病例數單日都超過40例，知事小池百合子於今（28）日實施「外出自肅」，呼籲大家減少不必要的外出。東京多家百貨、超市與飯店都已關閉或縮短營業時間，避免爆發大規模感染。

東京都於本周末要求居民盡量待在家中，藉此避免病例數激增，就怕未來會因此實施「封城」。小池百合子27日表示，東京都已到了「仍有可能阻止病例爆炸增長」的臨界點，若確診數激增，醫院將會不堪負荷，民眾也面臨嚴重的生命危險，「我們需要人們意識到風險，不惜一切來幫助我們免於這種情況。」

小池百合子25日便呼籲居民待在家，盡量採取遠端工作模式，並於周末避免所有非必要的外出。她27日又補充，下周也應該採取同樣措施，不過民眾還是可以出門購買生活必需品、藥品等物資。許多民眾則早已至各大超市掃貨，架上幾乎全空。

《日本放送協會》（NHK）今日也整理出各大商家的營業狀況，多家購物中心都臨時停業，不過主要的便利商店如全家、Lawson周末仍照常開業，連鎖咖啡店「星巴克」則決定關閉500家店面，至於郵局則縮短在東京的營業時間。

▲▼ 日本東京都知事小池百合子。（圖／路透）

▲日本東京都知事小池百合子下達禁足令。（圖／路透）

昔日熱門的多摩動物公園、上野之森美術館、昭和記念公園等場所28日臨時停業，其他如東京晴空塔、三麗鷗彩虹樂園、東京巨蛋城、陽光水族館等一樣也都沒有開放。

NHK報導，來到東京澀谷的十字路口，可見行人數量比平時都還要少。不過，還是有人堅持出門，來自京都一名20多歲的男子就說，他跟房仲約好要拿房間的鑰匙，雖然明白知事的要求，但他沒有辦法遵守。

 
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