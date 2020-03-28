【黃寶慧】慧眼看天下／美無限QE能救川普選情！？　「戰疫」如世界大戰Ⅲ　美航母闖南海秀肌肉

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肺炎疫情衝擊全球經濟，美國聯準會展現救市決心，繼兩度降息後，再祭出無限制量化寬鬆（QE）政策，雖然短期內為企業續命效應可期，但卻有專家學者分析認為，待疫情過去，恐怕會衍生資金泡沫化，使經濟成長遁入衰退；美國總統川普上任以來，最引以為傲的政績就是經濟表現，如今隨著疫情風暴擴大，也直接衝擊川普選情，「抗疫成敗」儼然成為美國2020大選的最大變數。究竟無限QE能成為川普拯救選情的救命稻草嗎？還是美國會因此面臨蕭條，經濟霸權遭到撼動？疫情的高傳染、不確定性，難道會讓全球政經版圖大洗牌嗎？《慧眼看天下》第92集，邀請到總體經濟學家吳嘉隆老師，與主持人黃寶慧深度分析國際經濟情勢。



▲新冠肺炎肆虐全美，抗疫成敗影響選情，美國總統川普連任之路困難重重。（圖／路透）

東奧確定延期! 恐衝擊日本經濟

新冠肺炎衝擊全世界，原定7月舉行的2020年東京奧運，確定將延到明年夏天前舉辦，而這也是現代奧運124年歷史以來，第一次因疫情延期；日本關西大學名譽教授宮本勝浩日前就提出數據，認為日本恐將面臨4.5兆日圓，折合新台幣1.2兆元的驚人損失。疫情在全球蔓延，東南亞情勢也引發專家擔憂，除了馬來西亞宣布鎖國，目前印尼和泰國也都已進入緊急狀態，而新加坡自24日起，也禁止所有外國短期旅客入境或是過境新加坡，印度更宣布從25日凌晨開始，全國13億民眾禁足21天，總理莫迪在演說中就特別提到，如果不遵守禁足令，印度恐怕會倒退21年。

▼肺炎疫情嚴峻，東京奧運確定延期一年舉辦。（圖／路透）

歐洲疫情失控! 多國確診創新高

新冠肺炎疫情肆虐，歐洲持續成為重災區，其中西班牙確診個案已經突破3萬人，成為全球第四嚴重的國家，首都馬德里緊急興建「方艙醫院」，應對疫情的爆發；而除了西班牙，義大利和法國疫情也不樂觀，確診病例都創下新高，義大利的死亡率更居全球之冠；另外，德國也超過兩萬人確診，當局達成共識，實施公共空間最多兩人同行措施，嚴格限縮人際接觸，總理梅克爾也因為接觸過一名確診醫師，正在居家隔離，歐洲疫情全面失控。

▼歐洲成新冠肺炎疫情「重災區」，各國陸續宣布鎖國。（圖／達志影像／美聯社）



角力升級? 美軍菲律賓海實彈演習

中美兩國為了新型冠狀病毒來源，以及防疫資訊透明度等問題，吵得不可開交之際，沒想到雙方在防疫之外，還在互相較勁。美國第七艦隊23日透過臉書官方粉絲團披露，在菲律賓海實彈操演，並發射一枚飛彈，引起關注。雖然目前並沒有衝突的危機，美方也強調只是在強化印太地區的安全與穩定，但是在菲律賓海射飛彈，同時又主動發布消息，在在都挑動中國大陸的敏感神經。

▼美國海軍第七艦隊貝瑞號導彈驅逐艦（USS Barry）實彈射擊畫面曝光。（圖／翻攝U.S. Pacific Fleet臉書）

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東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出，敬請鎖定。