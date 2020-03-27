火山灰直衝天際5千公尺高　印尼梅拉比火山3月二度噴發

▲梅拉比火山。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

印尼的梅拉比火山（Mount Merapi）在當地時間27日噴發，火山灰達到約5000公尺高，方圓數公里內的地區都看得見火山灰的蹤跡。雖然火山口位於印尼文化之都日惹（Yogyakarta）附近，同時也是本（3）月的第2次噴發，但當局並沒有提高火山的警示層級。

梅拉比火山在3月2日也曾噴發過一次，當時的火山灰衝向天際的高度更達到6000公尺高，造成日惹和鄰近的城市梭羅市（Solo）鋪上了火山灰，40公里外的梭羅國際機場也因此暫時關閉。當地居民指出，火山噴發引起如雷一般的聲響，至少持續了5分鐘之久。

印尼國家災害應變總署（National Disaster Mitigation Agency）的發言人阿古斯（Agus Wibowo）表示，這次的噴發沒有傳出損傷消息，希望國民可以保持冷靜，不要驚慌。

梅拉比火山史上最大一次的噴發紀錄是在2010年，當時造成約1300人死亡，由於印尼位於地質不穩定的環太平洋火山帶上，板塊的碰撞導致頻繁的地震和大規模的火山活動。