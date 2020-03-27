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歐盟：新冠病毒不太可能在夏季消失　東南亞各國「又濕又熱」疫情仍嚴重

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▲馬來西亞新冠肺炎累計確診數達到1045例。（圖／路透）

▲馬來西亞新冠肺炎確診數達到1045例。 （圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，歐洲疾病預防控制中心（ECDC）表示，這種新型冠狀病毒不太可能在夏季消失，如果不採取措施阻止疫情的蔓延，隨著氣溫上升，疫情可能會持續；且預計到4月中旬，歐洲所有國家的重症病床都會滿位。

綜合外媒報導，歐洲疾病預防控制中心（ECDC）25日引述研究指出，人們原本希望新冠病毒與另外4種在人類中常見的冠狀病毒一樣，通常在夏季炎熱時消失，但看起來並不樂觀，從初步分析來看，新冠病毒依舊能夠在高濕度的熱帶地區傳播，像是東南亞各國。

▲。（圖／路透）

▲歐洲疾病預防控制中心為歐盟的獨立機構。（圖／路透）

ECDC表示，歐盟國家應對新冠病毒疫情所需的個人防護裝備，包括呼吸器在內的其他醫療設備的數量，是傳統供應鏈供應能力的10倍。

ECDC提到，歐洲的醫療體系面臨著高飽和的風險，所有歐洲國家在4月中都會面臨重症病床用罄的狀況，各國政府應該建立適當SOP，提供充分的防護措施，讓醫護人員免於感染風險，避免與患者交互傳染。

受新冠肺炎疫情影響，歐洲多國已紛紛採取了封鎖政策，由此引發的財政壓力日漸突出。 歐盟9國元首於25日呼籲成員國發行共同債券，也就是所謂的「新冠債券」（corona bond），建議該債券由來自不同國家的證券合併而成。

▼為防範新冠肺炎，工作人員身著防護服在印尼街頭噴灑消毒劑。（圖／路透）

▲為防範新冠肺炎，工作人員身著防護服在印尼街頭噴灑消毒劑。（圖／路透）

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