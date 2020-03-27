歐美疫情連環爆...台灣確診數「全球排名68」守住了？　網搖頭：還早

▲疫情指揮中心。（圖／記者宋良義攝）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎延燒全球，美國26日更是激增1萬3788例確診，累積病例已經超越中國。一名網友就發現，台灣的確診人數目前在全球排名68，比台灣少的大概都是發展中或是人口少的國家，好奇這是否意味著我國防疫政策很成功。貼文一出，成功引發討論。

一名網友在PTT八卦版發文，他表示截至27日0時27分，台灣的新冠肺炎確診數為252人，在全球排名第68名，甚至還被總人口數較少的紐西蘭超車。

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原PO認為，確診數比台灣少的國家，除了澳門、越南和柬埔寨外，大多都是非洲等發展中國家，「澳門人口本來就少，越南跟柬埔寨可能是蓋牌，台灣是不是難波萬啊？（Number 1）」

▲美國紐約出現了「臨時太平間」。（圖／路透）

貼文一出，有鄉民表示別言之過早，先撐過這兩個月再說，「以台灣為榮沒事，但別太自大」、「還沒到後期，不要這麼早舒服好嗎」、「低調」、「加油不要爆」。

至於原PO認為越南和柬埔寨「蓋牌」，不少網友對此持反對意見表示「越南管控也很嚴格，不會輸台灣」、「不要人家數量少就說人家蓋牌，越南很認真」、「越南連在農田工作也有人戴口罩」、「越南政府很硬」。

本站26日報導《確診數比台灣少！越南「超強防疫關鍵」曝光…網讚：有夠果斷》中提到，越南民眾多自發性地戴上口罩，只要有一人確診，整條街就會進行大消毒，所有居民都必須在家隔離14天，政府更是抱持著「寧願不賺錢，也不要讓醫療體系崩盤」的心態防疫。

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