連8天+15例起跳！今確診個案「感染過程一次看」　網無奈：海龜回國囉

▲本日新增15例關係圖。點圖放大。（圖／陳昱璇製）

記者黃君瀚／綜合報導

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中央流行疫情指揮中心今（27）日宣布，台灣新冠肺炎（COVID-19）新增15例確診，全是從境外移入，個案發病前以美國（7例）及英國（6例）為主要活動國家。目前全國累積感染人數達267例，非本土高達227例、85%，另有2人死亡、30人解除隔離。

值得注意的是，算上今日台灣確診個案數已連續8天超過15例，僅有10例來自本土。此一現象引起網友議論，「又是海龜，真不意外呢」、「實在很好奇，台人出國都不防護的嗎」、「海龜居家檢疫還幾百人趴趴走」、「海龜回國囉」、「發病十幾天再回台，不就健保真便宜？」

《ETtoday新聞雲》記者整理出圖表和時間軸懶人包，帶讀者們快速了解，本日新增15例與累積個案的身分關係。

▲台灣確診人數成長級距圖。（圖／曾梓倩製）

3月27日新增15例：

案例267：50多歲 男性 與案264同行

3月8至25日前往英國工作，3月20日出現輕微咳嗽、輕微流鼻水症狀，機場採檢後今日確診。

案例266：30多歲 男性

1月18日至3月21日前往英國工作，3月24日出現發燒、全身倦怠症狀，居家檢疫採檢後今日確診。

案例265：10多歲 女性

2019年9月2日至今年3月15日前往美國就學，3月12日出現發燒症狀，居家檢疫採檢後今日確診。

案例264：50多歲 女性 與案267同行

3月8至25日前往英國工作，3月23日出現喉嚨癢、咳嗽症狀，機場採檢後今日確診。

案例263：30多歲 男性

1月14日至3月23日前往澳大利亞工作，3月20日出現發燒、咳嗽等症狀，機場採檢後今日確診。

案例262：30多歲 男性

1月14日至3月25日前往英國就學，3月16日出現喉嚨痛、鼻塞等症狀，機場採檢後今日確診。

案例261：60多歲 女性

2月22日至3月23日前往菲律賓工作，3月24日出現微燒、咳嗽有痰等症狀，居家檢疫採檢後今日確診。

案例260：40多歲 男性

3月8至21日前往美國工作，3月17日出現咽喉不適、咳嗽等症狀，居家檢疫採檢後今日確診。

案例259：60多歲 女性

2月20至28日在美國、2月28日至3月19日在中南美洲旅遊及探親，3月25日出現發燒、喉嚨痛症狀，機場採檢後今日確診。

案例258：20多歲 女性 案257同校

與案例257為同校學生，2019年7月28日至今年3月22日前往英國就學，3月23日出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，居家檢疫採檢後今日確診。

案例257：20多歲 男性 案258同校

與案例258為同校學生，2019年8月3日至今年3月24日前往英國就學，3月10日出現流鼻水、喉嚨痛等症狀，機場採檢後今日確診。

案例256：30多歲 男性

2月2日至3月18日前往美國工作，3月22日出現喉嚨癢症狀，自主健康管理採檢後今日確診。

案例255：20多歲 男性

2月26日至3月24日前往美國探親，3月8日出現發燒、全身痠痛、無力等症狀，機場採檢後今日確診。

案例254：20多歲 男性 案218友人

2019年8月25日至今年3月24日前往美國就學，3月20日出現咳嗽、頭痛、全身痠痛等症狀，機場採檢後今日確診。

案例253：50多歲 男性

2月18日至3月24日前往美國工作，3月14日出現發燒、腹瀉、眼癢等症狀，機場採檢後今日確診。