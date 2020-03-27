台北市警局演練「異地辦公」　如疫情增溫將分流上班

▲北市警局舉辦異地辦公演練，將常年訓練中心變成另一個辦公室。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局因應新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，為了避免常年與民眾接觸的警力遭到感染，進而將病原帶回駐地造成群聚感染，所以特別舉行異地辦公機制，希望能夠將疫情越趨嚴重時將影響降到最低，確保警力運作順利。

北市警局配合政府以及警政署要求，針對行政院頒訂的「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情人力運用及辦公場所應變措施指導原則」及內政部警政署「異地辦公」做法，在26日下午進行演練，將部份人力移往替代處所辦公。

▲北市警局舉辦異地辦公演練，將在疫情擴散時進行分流工作機制。（圖／記者邱中岳翻攝）

市警局指出，異地辦公的地點主要選在「常年訓練中心」當作替代辦公室，這樣的做法主要是降低內部人員相互感染的風險，相關單位先期就異地辦公場所、事務機具、資訊電腦等設備完成整備。

市警局強調，此舉主要在疫情越趨嚴重時，所要進行分流工作的演練，而至於何時會進行分流、異地辦公，市警局則說，如政府宣佈疫情達到某種程度，將會直接進入異地辦公機制，避免群聚感染影響警力。

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