建議歐美返台應包機　游淑慧：染病比例比武漢回來高



▲台北市議員游淑慧。（資料照／記者李毓康攝）



記者蘇晏男／台北報導



台灣多起境外移入有歐美旅遊史，因此部分外界人士擔憂自歐美國家返台的國人會成防疫破口。對此國民黨台北市議員游淑慧27日在臉書上發文，認為從中國武漢和鑽石公主號返台的民眾，其染病比例遠低於來自歐美的境外移入，因此建議政府對歐美返台人士採武漢或橫濱包機模式，只有檢疫是陰性才能登機。

游淑慧表示，台灣確診病例在兩周內新增200例，居家隔離人數高達4萬人，這些絕大多數都是從歐美返國；而居家隔離監管人力不堪負荷、居家隔離亂象層出不窮、隔離處所與防疫旅館不足，以及隔離人士製造的生活廢棄物等，「整個社會都在承擔這些風險和成本。而下一步呢？社區感染防線是不是就岌岌可危？」。

她認為，現在歐美疫情已超越中國，對於從歐美返國的人，「蔡英文總統的橫濱模式和武漢模式，為何不套用到歐美模式」，病毒一樣可怕，標準也應該一致；從武漢及鑽石公主號返台的人，至今都只有一例確診，而「歐美返台的境外移入及他們的家人感染，已超過200」，1比200這樣的比例足以證明，放寬標準就是造成防疫漏洞。

游淑慧建議，政府應該採包機專機接回，機上要做好萬全的防疫準備，登機前也必須持有檢疫證明，「證明為新冠陰性才能登機」，若歐美不願協助把關，我國政府也可代為協助和協調。「嚴格執行發燒者不能登機，不要造成飛機上其他人的風險」。她補充，入境後比照鑽石公主號和武漢台人，返國集中隔離，別讓他們到處各自找隔離點，增加管理人力和風險。

游淑慧還說 ，「建議可把機場附近的旅館統一租用，把14000的防疫補助拿去支付，一下機就直接前往旅館居住，減少返國者找處所的麻煩，也減少移動跟互動」。

游淑慧呼籲，台灣能守住上半場是因為全力瞄準中港澳，但現在下半場開打，不能再針對中港澳了，「病毒無國界」。



▼游淑慧臉書發文。（圖／翻攝游淑慧臉書）



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