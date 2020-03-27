在英國就出現3症狀！男留學生14天後返台確診　同系女同學也中鏢

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內再確診15例新冠肺炎，都是境外移入，分別為6女9男，年齡10多歲至60多歲，入境日介於3月15日至25日，發病日介於3月8日至25日。個案發病前，以美國(7例)及英國(6例)為主要活動國家，出國目的多為工作(8例)或就學(5例)。

指揮中心表示，今日新增個案中包括3起群聚事件。其中案257、258分別為20多歲男女，兩人在英國就讀同校系，分別在24日及22日回到台灣，其中案257在英國時就已出現流鼻水、喉嚨痛、咳嗽等症狀，在機場被採檢通報，今日確診。案258則是在22日入境後進行居家檢疫，隔天就出現咳嗽、喉嚨痛症狀，由為生單位安排就醫採檢，同樣也在今日確診。

請繼續往下閱讀...

陳時中表示，今日確診的15例當中，在機場攔檢的有9位，居家檢疫有5位，自主健康管理一位。陳時中強調，現在確診的個案主要都是境外移入，不過隨著入境的人相對減低，風險也會降低，但仍然是一個很大的威脅，強調邊境採檢、邊境管制依然是非常重要。

指揮中心指出，案264、267為一對夫婦，3月8日至25日前往英國洽公，兩人陸續於3月20日及23日發病，3月25日入境時由機場採檢通報，於今日確診。其餘個案詳情請參閱新聞稿附件。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

▼27日新增15例個案，點圖可放大。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）



