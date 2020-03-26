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前晚還在想稿子！前記者、屏東作家郭漢辰過世　享年56歲

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▲▼郭漢辰。（圖／翻攝自Facebook／郭漢辰）

▲郭漢辰。（圖／翻攝自Facebook／郭漢辰，下同）

本報訊

屏東知名作家郭漢辰25日凌晨因肝癌病逝，享年56歲，由於走得突然，讓文學界及朋友圈震撼，郭漢辰一生以文學為信仰與職志，近年來投入文學的推廣，英年早逝，親友相當不捨。

曾經擔任記者10多年的郭漢辰，高中時就開始投稿，《民生報》停報後，郭漢辰擔任文學工作者，以作家為職志，在第一屆大武山文學獎獲散文第一名，也打出名聲，作品多樣化，早期寫新詩，後來也寫散文和小說，投入各類文體創作，尤其以紀錄家鄉屏東的地景地貌出名，被視為南部中生代重要作家。

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郭漢辰就讀成功大學台灣文學碩士時，受到台灣文學耆老葉石濤、陳冠學等人的啟蒙教誨，知名小說家平路評論郭的小說「王爺」文字新穎靈動，人物面貌栩栩如生，小說「黎明」更被台灣文壇耆老葉石濤評審為首獎。

▲▼郭漢辰。（圖／翻攝自Facebook／郭漢辰）

近年，郭漢辰全力推廣文學活動，主辦2018屏東大武山文學營、2017-2018全國青少年文學營，推動文學進入校園，並租下屏東勝利眷村張曉風舊居為「永勝5號」，做為微型文學館、獨立書屋之用，定期舉辦文學講堂，讓文字書寫可以紮根於土地。

郭漢辰約6年前罹患肝硬化後轉為肝癌，雖然體力隨著病情逐漸消退，但仍然堅持創作，並且在「永勝5號」推廣文學活動，每次住院都在病床上打稿。郭漢辰上週因病情嚴重住院，昨天凌晨在睡夢中過世，她的妻子翁禎霞昨天上午在臉書po出郭漢辰過世的消息時指出，他前一天還在病房中惦念著稿子，最後由他口述、她代打字。

翁禎霞說，「他留下的最後一段文字是：『不知怎麼了，世界就停止了，人們忙著禁止旅行、人們忙著恐懼，忙著囤積物資，世界就停止了。…連我的世界都停止了』、『那個晚上，我在無邊無際的黑暗裡漫遊，偶而有些片段的記憶，但多數是無邊的漫遊，彷彿沿著峭壁而上，我知道此路有些驚險……』（未完）」

翁禎霞這麼寫著，「沒有想到，他的世界竟如他所描述，真的停止了。」翁禎霞也是記者，最近申請退休核准，她表示 ，將完成郭漢辰想在「永勝5號」推廣文學的遺願，郭漢辰與翁禎霞育有1女。

▲▼郭漢辰。（圖／翻攝自Facebook／郭漢辰）

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