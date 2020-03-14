和同事口角…回家進浴室「綁肉粽」　妻制止！他帶繩子出門躲海邊

▲林姓男子在員警勸說下，終於打消輕生念頭同意回家。（圖／台東縣警察局提供）

記者王兆麟／台東報導

台東林姓男子13日與同事發生口角爭執，返家後仍氣憤不過，在浴室上吊輕生未果，竟負氣找出一條繩索帶在身上開了車就出門，林妻擔心丈夫再度尋短報警求助，警方獲報後四處搜尋，終於在通往海邊偏僻小路旁找到林男，在員警勸說下，終於同意打消輕生念頭回家。

台東警察分局知本派出所值班警員高信義於日前13時許，接獲民眾丁姓婦人報案稱她的丈夫林先生因為工作的關係與同事吵架，一氣之下帶著繩子開車出門不知去向。員警高信義發覺事態緊急，於是偕同所長蕭永茂隨即趕赴現場，了解事發經過後，便循著丁姓婦人所提供可能去處及車牌號碼，尋遍整個大知本地區，終於在知本路二段某巷底靠近海邊之偏僻路旁發現該車輛，並在車上尋獲林先生。在員警勸說後，林先生心情終於回復平穩，並願意配合員警返回住處，讓在家焦急等待的妻子放下心中大石，頻頻向員警道謝。

丁姓婦人表示，其先生稍早與同事因為工作關係而發生爭執，導致心情十分低落，竟趁家中無人的時候在浴室內利用繩子套住脖子意圖上吊自殺，所幸被丁姓婦人及時發並現當場制止。不料林先生竟負氣攜帶繩子駕車出門，不知去向。丁姓婦人一時心急如焚不知如何是好，才會撥打電話向員警求助。所幸員警十分機警，在短時間內便順利找回丈夫，並在員警循循善誘、耐心勸說下，讓林先生解開心結，再次展露笑顏，順利阻止悲劇發生。

台東警察分局表示，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。民眾一旦發現周遭親友有疑似自殺的想法或行為時，除可撥打1995生命線協談專線及110報案電話外，亦可撥打自殺防治諮詢安心專線1925尋求相關協助，透過專業單位的協助，避免憾事發生。

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