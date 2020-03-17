11歲女童幾天前說心情不好　暗夜失蹤父母急尋2hrs...驚見墜樓全身血悲慟淚崩

▲女童曾透露心情不好有輕生念頭，沒想到在17日凌晨發生墜樓憾事。（圖／記者游宗樺攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名11歲女童，17日凌晨3時許因未睡覺遭父親責罵，竟從家中墜樓輕生，父母4時許發現女童不見，遍尋2小時後在1樓人行道上發現女童，據悉，女童曾在幾天前向父親透露「心情不好」，但沒想到卻發生悲劇。

據了解，50歲的父母與林姓女童以及龍鳳胎的弟弟同住在士林一處大樓，17日凌晨3時許，父親見女童尚未就寢，於是上前責罵要其快去睡覺，但直到凌晨4時許，父母再度到房間查看卻找不到女兒，當下四處尋找愛女。

父母親跑到頂樓以及停車場均為發現女童行蹤，最後在上午6時許，在自家大樓門口發現愛女倒臥人行道上，隨即通知警消到場處理，經過搶救1個小時後仍宣告不治，父母當場痛哭、心情無法平復，直到3個小時後才可以說明狀況。

女童父親透露，自己與大陸籍妻子結婚多年，生下1對龍鳳胎，11歲的女童為姊姊，女兒幾天前才向他表示「心情不好」，言詞中透露輕生念頭，他也給予安慰，沒想到卻在17日凌晨發生憾事。

警方初步調查，案發時大樓監視器並未發現女童離開家門的影像，不排除女童是從家中墜樓輕生，目前也將詢問女童母親釐清案情。

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