疫區遣返嫌犯讓人「心驚驚」　橋頭院檢警3方演練遠距偵訊

▲高雄檢、院、警三方超前部署，警方全程戴防護罩、口罩，穿防護衣，嫌犯則戴口罩、手套及量額溫，現場還準備了可移動的壓克力面板。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

隨著新冠肺炎疫情升溫，高雄檢、院、警三方超前部署，首次合作對抗疫情，對於從疫區遣返嫌犯，則透過遠距偵訊，之後如有類似從疫區遣返之嫌犯，就會透過遠距三方一起偵訊，當嫌犯需要羈押時，則由法警先將押票送往警局，轄區警方再押人送看守所，可避免群聚感染。

橋頭地方法院、橋頭地檢署結合高雄市警局聯合防疫，26日於楠梓警分局戶外，進行遠距偵訊演練，警方則比照全程戴上防護罩、戴口罩，穿著防護衣，嫌犯則戴口罩、手套及測量額溫，現場還準備了可移動的壓克力面板，也設有隔離設備，可避免飛沫傳染。

▲高雄檢、院、警三方超前部署，透過視訊一起偵訊演練。（圖／記者翁進忠翻攝）

整個實際演練案例由員警巧扮強盜犯開槍打傷人後，搭飛機潛逃到西班牙，傳拘未到被發佈通緝，從西班牙回國疑似染疫遭員警逮捕，經檢察官詢問後，認為有逃亡事實，檢方則向院方聲請羈押，經院方裁定收押等流程。

▲高雄檢、院、警三方超前部署，透過視訊一起偵訊演練。（圖／記者翁進忠翻攝）

針對未來一旦有嫌犯需要羈押時，由法警將押票等送往警局，轄區警方押人送往看守所，如果嫌犯有發燒情形，將會由看守所、監獄，協助戒護送醫，會中也討論到辯護人律師與嫌犯接見是否需要到庭辯護等相關問題，警方表示，雙方可從手機內下載軟體，可透過視訊讓雙方對話，如辯護人有做好防護，有需要也有提供戶外場所，讓雙方實際對談。

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