三星下放S20重點功能　S10、Note 10也可以「一鍵拍錄」

▲S20的「一鍵拍錄」功能未來S10與Note 10用戶也可享受到了。（圖／翻攝自三星電子官網）

記者邱倢芯／台北報導

三星電子稍早於官網宣布，近期將推播軟體更新，並將S20系列的拍照與其他重點功能下放給S10、Note 10用戶使用。這次的軟體更新，S10、Note 10用戶將可享受到像是「一鍵拍錄」等拍照功能。不過這項更新的確切推播日前尚未訂出，星粉在未來的幾週內多多觀察手機是否已收到更新推播。

另外，這次的更新還包含了低光源拍攝方面的優化，S10系列手機在經過更新後，將可獲得與S20系列手機相同優異的夜間拍攝表現。

而除了拍照模式外，這次更新也將讓S10、Note 10手機擁有相簿的圖片群組化的功能，點擊這個功能可以讓你的手機相簿看起來更加有條理。另外像是「快速共享」功能也將出現在較舊的旗艦手機當中，這個功能有點類似iPhone的AirDrop，讓你當下的藍牙裝置音訊可以進一步擴展。

舉例來說，當你正配戴著藍牙耳機聽音樂，但是在車上時想要把當下聽到的歌曲快速播放給一起搭車的朋友聽，那麼就可以透過此一功能直接將音樂介接到車上的車載娛樂系統上繼續播放，而不用先讓手機與耳機間斷開連接。

▼S10與Note 10手機也將擁有快速音樂共享功能。（圖／翻攝自三星電子官網）