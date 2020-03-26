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宅在家防疫抗疫情　動保處籲認養毛小孩陪伴您

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▲新冠肺炎疫情嚴峻，許多民眾宅在家的時間心中甚感不安，市長黃偉哲鼓勵市民朋友，可至動物之家認養毛小孩，一同在家陪伴度過防疫期間，讓彼此身心都能獲得療癒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲新冠肺炎疫情嚴峻，許多民眾宅在家的時間心中甚感不安，市長黃偉哲鼓勵市民朋友，可至動物之家認養毛小孩，一同在家陪伴度過防疫期間，讓彼此身心都能獲得療癒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情嚴峻，許多民眾盡量減少外出及社交活動，宅在家的時間心中甚感不安，市長黃偉哲以自身經驗鼓勵市民朋友，可至動物之家認養毛小孩，一同在家陪伴度過防疫期間，讓彼此身心都能獲得療癒。

為方便市民朋友認養動物之家毛小孩，農業局動保處推動多項雲端資訊，讓市民朋友在防疫期間即使「宅在家」也能獲得台南市動物之家可愛毛小孩認養資訊前往認養。

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▲新冠肺炎疫情嚴峻，許多民眾宅在家的時間心中甚感不安，市長黃偉哲鼓勵市民朋友，可至動物之家認養毛小孩，一同在家陪伴度過防疫期間，讓彼此身心都能獲得療癒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長謝耀清表示，因新冠肺炎疫情讓市民朋友減少外出機會，藉此農業局推出一連串線上便民措施，希望在抗疫期間亦能維持正常生活。因此，農業局動保處推動雲端認養毛小孩，讓市民朋友「宅在家」抗疫的同時也可運用雲端資訊（https://reurl.cc/rxx0my）將動物之家加強媒合認養的毛孩照片上傳，並運用各種線上資源如全國動物收容系統（https://reurl.cc/g77rK7）及志工於臉書的粉絲頁「灣裡收容所的豆哥與凱蒂」、「善收的汪哥與喵姐」多管道廣傳待認養毛孩資訊。

▲新冠肺炎疫情嚴峻，許多民眾宅在家的時間心中甚感不安，市長黃偉哲鼓勵市民朋友，可至動物之家認養毛小孩，一同在家陪伴度過防疫期間，讓彼此身心都能獲得療癒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，因疫情嚴峻讓市民朋友減少外出及社交活動，宅在家的時間漫長，心理狀態漸受影響。市長以自身經驗鼓勵市民朋友認養毛小孩，「囤」隻療癒毛孩一同陪伴度過防疫期間，也讓毛小孩有個温暖的家，讓彼此身心都能獲得療癒。動保處運用雲端及全國動物收容系統提供市民有關本市動物之家毛小孩認養資訊，讓市民朋友不出門也能知毛小孩認養資訊，也可隨手做公益協助轉傳相關認養資訊，一同為動物之家毛孩找到溫暖的家。

▲新冠肺炎疫情嚴峻，許多民眾宅在家的時間心中甚感不安，市長黃偉哲鼓勵市民朋友，可至動物之家認養毛小孩，一同在家陪伴度過防疫期間，讓彼此身心都能獲得療癒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長呼籲毛小孩是家中的一份子，千萬不要任意棄養，防疫期間可於與毛孩互動前後用肥皂洗手以保護彼此健康。如於上述推廣認養資訊平台看到令您心動的毛小孩，可撥打媒合就業輔導專線（動物之家善化站：06-5832399；灣裡站：06-2964439）詢問，動物之家同仁會一一解說及媒合，歡迎各行各業的朋友前來給毛孩一個可依靠終身的幸福。

►75%酒精的乾洗手來啦！

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