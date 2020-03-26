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入境福建要「集中隔離14天」　費用自行承擔

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▲▼ 五通碼頭,小三通 ,返鄉投票。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲小三通五通碼頭。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

全球新冠肺炎肆虐，大陸加大防範境外輸入性案例，其中福建省自19日起，對所有14天內有境外（含台港澳）旅居史、目的地為福建的人員，均轉送至集中隔離點，進行14天的醫學觀察。費用方面，由被隔離人自行承擔，對確有困難和特殊情況的可視情減免。

福建省日前就進一步做好境外入閩人員健康管理發佈公告，自2020年3月19日零時起，對所有14天內有境外（含台港澳）旅居史、目的地為福建的入閩人員，無論是外國公民還是中國公民一視同仁，實行14天集中醫學觀察。

公告顯示，70周歲以上的老年人、未成年人、孕產婦、患有基礎性疾病等原因不適宜集中醫學觀察的人員，經提前申請獲得批准，並簽訂居家觀察告知、承諾書，入境後可實行14天居家醫學觀察，執行居家醫學觀察健康管理要求。集中醫學觀察期間產生的費用，由觀察物件自行承擔，對確有困難和特殊情況的可視情減免。

公告指出，對刻意隱瞞、虛報境外（含台港澳）旅居史，拒不接受集中醫學觀察或治療，或不遵守居家觀察有關規定，或是其他擾亂疫情防控工作的行為，造成新冠肺炎疫情傳播的，將依法依規追究責任。

根據最新通報，3月25日0—24時，福建省報告新增境外輸入新型冠狀病毒肺炎確診病例6例，其中美國1例、英國1例、巴西1例（福州市報告）；菲律賓3例（泉州市報告）。

截至3月25日24時，福建省累計報告境外輸入新型冠狀病毒肺炎確診病例32例（已治癒出院病例0例、目前住院病例32例，無死亡病例），現有報告境外輸入新型冠狀病毒肺炎疑似病例4例。

▼金門廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲金門廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

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