幕後／陳時中2月提議「送便當給醫護」　找學弟急問：廚房蓋好了嗎？

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中與台北市長柯文哲以及新北市長侯友宜將在28日於一場公益活動同台，如何促成這場活動？也令人好奇。主辦方惜食台灣行動協會理事長受訪透露，陳時中在2月中旬聯絡他，詢問中央廚房是否蓋好？並提出送便當給醫護的構想，讓他大感意外，「沒有想到他會為了送便當找我」。

2017年創立的惜食台灣行動協會，募集賣像不佳、還沒過期的食材，做成便當，宗旨為珍惜資源、愛惜食物。協會在新北板橋一處閒置地建置中央廚房，於去年5月開始動工，今年竣工，「惜食廚房」預計28日舉行開幕儀式，並宣示每天送出至少300個惜食愛心便當，提供雙北第一線醫護人員，以及居家隔離民眾，當天陳時中將親自送便當到新莊的台北醫院。

談起兩人的緣份，簡承盈說，他自己是北醫畢業的，他們在北醫校友會認識，陳時中算是他的學長，成立協會後邀請陳時中，他知道協會的宗旨後，認為愛惜食物、把本來會浪費的食物做成便當的理念很好，「當場拿3000元會費給我，表示要加入協會」。

▲陳時中去年5月3日出席惜食廚房動工儀式 。（圖／惜食台灣行動協會提供）

簡承盈指出，惜食、健康、環保、衛生、長照，都與衛福部有關係，所以陳時中特別關心這個協會，去年5月他也現身中央廚房動工儀式。

今年2月15日，陳時中主動聯絡簡承盈，由於簡承盈是醫事技術系出身，檢驗即是他所學，原本他以為，陳時中要詢問有關新冠肺炎檢驗的問題。沒想到，陳時中是關心他「廚房蓋好了沒有？」、「便當開始送了嗎」？簡承盈回覆，「我們就是慢慢蓋，還沒開幕正式啟用」，防疫期間，不知道怎麼送餐給老人，「想說這期間大家就不要出來，我們是慢慢做」。

不過陳時中則是提出構想，希望協會開始趕工、提早做好，原來送給老人的計畫，轉為送給被隔離的民眾，或者是第一線的醫護人員，他希望喚醒民眾對居家隔離的關懷，並感謝第一線醫護人員。

▲惜食台灣行動協會理事長簡承盈。（圖／楊亞璇攝）

簡承盈反問「被隔離民眾一天幾百個、幾千個，怎麼送的完？」陳時中回他，重點是台灣民眾不要對居家隔離的歧視，應給他們關懷，第一線醫護也非常辛苦，用意是感謝與關懷，他聽到陳時中的提議後，也表示會全力配合。

簡承盈形容，許多人聽到陳時中這個構想，對於他在百忙之中還想起要關懷醫護人員，「大家聽到都很驚訝，『他那麼忙，怎麼會想到這個？』我也沒有想到他會為了送便當找我」。他也透露，因為現在防疫期間，部長辦公室也交待，希望位子要排寬一點，不要太擁擠，簡單把儀式做完，盼活動順利。