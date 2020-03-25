天下大亂！台美中一周「軍事動態」回顧　西太平洋戰機、戰艦有夠忙

▲空軍第五戰術混合聯隊F-16戰鬥機於清晨5點30分緊急升空，實施防空攔截演練。（圖／國防部提供）



記者林彥臣／綜合報導

儘管從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）讓全世界都在忙著與病毒戰爭，但是在西太平洋上，人類實際的軍事行動卻沒有停止過，回顧過去一周以來，台、美、中幾乎三天兩頭就在出任務，頻率之高可說史上罕見。

3月16日，解放軍空警-500、殲-11等戰機於海峽中線附近夜航，國軍F-16與IDF緊急升空驅離，這是解放軍過去過去在海峽中線附近活動，幾乎都在日間進行，16日的行動是目前已知的首次夜航行動。

▲ 「飛機守望」觀測到美國海軍「白羊座電子偵察機」飛至香港外海上空。（圖／翻攝自「飛機守望」推特）



3月18日，美國海軍1架EP-3E白羊座電子偵查機，自上午從沖繩嘉手納基地出發後，途中經過台灣南方的巴士海峽，最後飛至香港外海上空。

3月19日，美軍羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）航母戰鬥群與美利堅號兩棲突擊艦（USS America）打擊群，在菲律賓海附近實施聯合軍演，並且試射拉姆滾體艦對空飛彈（RIM-116 Rolling Airframe Missile）。

▲中國海軍導彈驅逐艦西寧艦（舷號117）。（圖／翻攝環球時報）



3月19日，日本海上自衛隊P-3C巡邏機照片發現，解放軍4艘軍艦行經台灣東部海域，穿越宮古海峽後北上，朝東海海域前進。我國防部發言人史順文表示，對於周遭海空域狀況，均依聯合情監偵等作為充分掌握，「民眾可以放心。」

3月19日，追蹤軍事航空動向的推特帳號「飛機守望」（Aircraft Spots)發文表示，美軍一架RC-135U偵察機在19日進入南海執行例行任務，隨後返回嘉手納空軍基地。美軍罕見連兩日派遣偵察機進入南海，外界猜想可能是針對解放軍近期頻頻跨越海峽中線進行遠海長訓的回應，反制中國意味濃厚。

3月20日，美國太平洋艦隊在臉書釋出，提康德羅加級巡洋艦邦克山號（USS Bunker Hill）在南中國海實施近迫武器方陣快砲實彈射擊。

3月22日，美國海軍太平洋艦隊（U.S Pacific Fleet）22日推特釋出照片，提康德羅加級（Ticonderoga-class）飛彈巡洋艦「希洛號」在菲律賓海（Philippine Sea）進行軍演，發射一枚標準二型飛彈（SM-2）。

▲第七艦隊在南海發射飛彈。（圖／取自U.S. 7th Fleet）



3月23日，美國第七艦隊臉書釋出照片，伯克級驅逐艦在南海的軍演中試射飛彈，作戰資訊指揮中心也同步進行操演。

3月23日，日本防衛省統合幕僚監部23日晚間釋出照片，解放軍的Y-8（運-8）早期預警機現身東海，航空自衛隊戰鬥機緊急升空伴飛。

▲空軍第五戰術混合聯隊F-16戰鬥機於清晨5點30分緊急升空，實施防空攔截演練。（圖／國防部提供）



3月24日，國軍因應連日來美、中在亞太地區軍事動作頻繁，在24日清晨展開「聯合防空作戰訓練」，模擬敵人攻擊我重要陣地，部隊受令後立即展開反制，整合防空武力及資電戰力，共同執行聯合防空作戰。

▲美利堅號兩棲突擊艦。（圖／翻攝自美國太平洋艦隊）。



3月25日，羅斯福號航空母艦雖然發生3名士兵確診新冠肺炎，但是美軍第七艦隊（U.S 7th Fleet）25日透過官方臉書專頁，發布新消息，一支由羅斯福號航空母艦、藍嶺號兩棲登陸指揮艦、美利堅號兩棲突擊艦組成的遠征艦隊，進行「穿越菲律賓海」的行動。

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