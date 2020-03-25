快訊／江啟臣暗指吳斯懷「損及黨形象」　擬祭黨紀註銷不分區立委資格





▲國民黨立委吳斯懷質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣25日表示，不分區立委被提名時都會簽署承諾書，其中明確提到，當選後個人言行舉止若損及黨形象，將依黨紀處分註銷被提名，他也強調，會建立「立委考核評鑑辦法」作為不分區委員去留機制，與區域委員提名考核，劍指問政表現引發批評的不分區立委吳斯懷與「Lulu媽」張育美。

江啟臣下午主持中常會時表示，藉由中常會提醒參政的黨員，國民黨的公職、問政表線代表國民黨形象與品牌價值，與社會形象直接連接，在疫情持續蔓延的氛圍當中，國民黨本應善盡在野責任，齊心防疫、理性監督，與國人站在同一陣線，但是近日部分不分區委員的問政表現，讓國民黨形象受到考驗，不但受到對手政黨的猛烈攻擊，一般社會大眾強烈質疑，讓支持者再次沮喪、失望。

江啟臣表示，國民黨在進行不分區立委提名時，所有被提名黨員都簽署承諾書，其中明確提到，「當選就職後，個人言行舉止絕不損及本黨形象，經查證屬實，願依黨紀處分，依相關規定註銷被提名」。國民黨對於不分區委員問政有輔導的權利義務。正於黨內改革全面啟動的關鍵時刻，已經沒有繼續被侵蝕的本錢。

江啟臣說，他懇請參政黨員，以黨為念、以國爲念、以人民為念，用行動跟人民站在一起，贏得人民信任；並會要求改革委員會，具體建立立委考核評鑑辦法，用人民期待標準，邀請黨籍立委建立制度、落實制度，評鑑結果作為不分區委員去留機制，與區域委員下屆提名考核，用黨紀落實，作為再造國民黨品牌價值第一步，改革不是一個人的工作，大家一起努力，才能踏實執行。

此外，國民黨智庫週一召開縣市首長代表座談會，地方代表同時提出紓困規模小、成效有限、授權地方政府因地制宜、適度調降地方稅收、稅差由中央補助等意見，將轉交黨團研議，將由質詢、提案的方式提出，具體反映地方政府對於防疫紓困的提議。

江啟臣表示，「有效防疫、安定民心」、「有感紓困、健全體質」是兩大目標，中央黨部是縣市政府的夥伴，黨團是執政縣市政府在中央的代言人，面對艱難的處境，愈要團結困境。不但要用行動堅守在野黨的監督立場，更要用行動與人民站在一起，贏回人民的信任。

▲國民黨中常會。（圖／記者羅婉庭攝）