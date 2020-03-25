做3分講8分！學者看美中台角力...都在操作文宣戰

▲美國總統川普上任以來，頻打台灣牌牽制北京。（圖／路透）



記者曾俊豪／綜合報導

台美18日宣布雙方防疫聯合聲明，宣告關係再升溫。對此，國際關係學者林穎佑認為，美國從最初的《台灣關係法》、《台灣旅行法》到最近的《台北法案》都蠻支持台灣，然而，「文宣上或表態上有它的意義存在，但是立法部門通過法案，行政部門會怎麼做？就不一定了。」

林穎佑今年37歲，目前擔任中正大學戰略暨國際事務研究所兼任助理教授，擅長中國人民解放軍研究、資訊安全、國土安全研究、比較國防政策與兩岸關係等。他近日接受《中評社》採訪時，做出上述解讀。

針對台海發生軍事衝突，林穎佑認為有兩種可能性，分別是台獨與外國勢力介入，由於中共對動武有一定原則，因此，只要台灣不要觸碰底線就好。「美國的《台北法案》乍看很多地方對台灣友好，但實際作為上是有限制的，光是穩固台灣邦交這點，美國也未必能做到，頂多加強對台經貿關係，與兩岸關係沒有矛盾性和衝突性。」

▲ 李來希大罵台美聯合防疫捐10萬口罩。（圖／翻攝李來希臉書）

他還以賴清德訪美為例，雖然獲得高規格接待，但賴還未就任副總統，「如果是當選後訪美，意義就不一樣了，這方面雙方都有守住紅線，也是中共說的，台美在打擦邊球。加上美軍駐AIT議題引發美中口水戰，事實上美國2005年就已經派軍人來台駐守AIT，從上述這些例子可以知道，美中台都在操作宣傳戰，滿分10分實際只做3分、5分，卻用宣傳讓大家以為做到7、8分。」

至於談到美國對台友善，林穎佑認為，美國從最初《台灣關係法》、《台灣旅行法》到最近的《台北法案》，各項法案都蠻支持台灣，「在文宣上或表態上有它的意義存在，但是立法部門通過法案，行政部門會怎麼做？就不一定了。」

他強調，現階段來看，台美復交機率並不高，《台北法案》雖然說要協助台灣穩固邦交，但沒有說要跟台灣建交，「該法案提到的協助台灣參與國際組織和加強對台經貿關係，其實都是現在已經在做的事，比較明顯的是穩固台灣邦交，未來要如何調整值得後續觀察。 」

▲中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑。（圖／林穎佑提供）