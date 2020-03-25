湖北解封「湧台商返台潮」　醫憂「帶病毒回來」：是境外移入下一波挑戰

▲中國大陸湖北將解封，預計還會有一波台商返台潮。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中國大陸湖北將解封，預計還會有一波台商返台潮，讓外界不禁憂心是否防範的了？對此，醫師指出，的確有些台商還是有可能是帶著病毒回來，所以這會是境外移入下一波挑戰。而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也表示，入境一樣都要據實申報，有吃藥和有症狀都不會罰，但如果申報不實，就會加以處分。

中國大陸一直宣稱自己零確診，甚至已經沒有病毒傳播的現象。台灣感染症醫學會理事長黃立民表示，中國大陸是否真的已經沒有病毒傳播和新確診病例，這還有待商確，但可以推測的是，可能有些台商是會帶著病毒回來，這應該是台灣境外移入下一波挑戰。

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而陳時中昨（24）日記者會被問及此事時表示，原先湖北返台都有註記，這是因為在封城中，現在不封城了，就可以讓他們回來，但會照著居家檢疫措施來走，會與陸委會進行相關磋商；另外，回來的人都要做觀察，台灣檢疫能量是可以的，如果有吃退燒藥也要誠實通報，不會因為吃藥而處法，但只要隱匿就會處分。

陳時中強調，如果回來時候發燒等症狀，有先服藥才進入境者，希望都能誠實通報，絕對不會因為吃藥處分，只會會因為沒通報處分。他重申，吃藥坐飛機回來身體發燒退了、咳嗽壓抑住，機場幾乎不會查驗到，反而對自己不是好事。