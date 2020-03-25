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獨／來跟柯文哲視訊！被疫情燒到...民眾黨用視訊與粉絲互動

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▲▼2020選前之夜，民眾黨選前之夜，柯文哲進場。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨去年8月創黨後，積極拓展組織勢力，但也難逃新冠肺炎魔爪，暫緩舉辦實體活動。為了持續與黨員聯繫，民眾黨近來成立青年黨員群組，計畫用視訊的方式週週進行線上互動，未來還計畫安排黨主席柯文哲、蔡壁如等5位立委以及麾下的政治明星、專家學者等，一起與青年朋友交流。

民眾黨國家治理學院公關事務長吳怡萱表示，受到疫情影響，近期活動紛紛喊卡，因此在Line上成立「TPP青年黨員交流區」群組，主要成員都是16到20歲的年輕人，揪團來討論公共議題。

根據規劃，視訊直播的流程將分2階段，第1階段會先在群組內部討論議題，不論是成員自主發想或是由黨務人士拋出，預熱醞釀後，再進行視訊互動。另外，每周都會邀請不同的來賓，除了柯文哲、蔡壁如等黨籍人士外，也會針對議題邀來不同的專家，直接幫青年朋友解惑。

吳怡萱笑說，大家都很認真、扎實的在群組裡討論公共議題，自己甚至有時候還會被問倒。她表示，這個群組未來會變成討論專區，並進一步透過視訊聊天室與青年互動，蒐集意見供黨參考，5位黨籍立委也可以一同參與，用最直接的方式獲取回饋，「這些都可以變成立委的養分」。

疫情期間政府推出線上遠距教學，盼克服停班停課影響維持教學進度，這正好給了吳怡萱靈感。她表示，雖然現今直播功能盛行，但直播的互動僅止於「文字」，甚至無法看到對方的臉，視訊則能達成「面對面」。同樣都是即時互動，但有畫面的視訊硬是比直播更有感。

▲▼因應新冠肺炎疫情，民眾黨測試線上視訊互動模式，未來還計畫找柯文哲登場。（圖／吳怡萱提供）

▲因應新冠肺炎疫情，民眾黨測試線上視訊互動，未來計畫找柯文哲登場。（圖／吳怡萱提供）

吳怡萱表示，遠距聊天室可以達成雙向溝通，不只每周會丟出議題供討論，聊天室成員自主發起的主題更是各委員最棒的資料庫，「委員能直接聽到青年人的聲音，畢竟透過辦公室助理，每天接觸到的還是有侷限」。

但現階段礙於設備關係，目前僅透過Line的群組視訊會議功能進行直播互動，且為非公開形式，難免變成只在同溫層打轉，無助拓展黨員族群。吳怡萱也坦言，黨要向外擴張，最有效的方式就是舉辦活動，透過參與的青年朋友一個拉一個最快。

吳怡萱說，視訊直播是疫情期間維持互動熱度的做法，若成效不錯，未來不排除繼續採用，並進一步改成邀請制的半公開形式，維持討論的品質並兼顧粉絲族群外的參與度，透過「實體＋線上」雙軌並進，全力擴大民眾黨的支持群眾，爭取更多人的認同。

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