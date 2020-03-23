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20輛法拉利超壯觀　花蓮度假酒店推有機香草七感療癒 　

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▲20多位法拉利超跑俱樂部成員，駕駛法拉利跑車到花蓮秧悅千禧度假酒店度假，相當壯觀 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲20多位法拉利超跑俱樂部成員，駕駛法拉利跑車到花蓮秧悅千禧度假酒店度假，相當壯觀 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／花蓮報導

20多位法拉利超跑俱樂部成員，駕駛法拉利跑車到花蓮秧悅千禧度假酒店度假，沿途所經，頓時成為民眾矚目焦點，他們體驗養生健康的綠色假期，感受有機香草的七感療癒，心靈收穫滿滿，向遊客推荐很值得。

▲20多位法拉利超跑俱樂部成員，駕駛法拉利跑車到花蓮秧悅千禧度假酒店度假，相當壯觀 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼法拉利超跑。

▲20多位法拉利超跑俱樂部成員，駕駛法拉利跑車到花蓮秧悅千禧度假酒店度假，相當壯觀 。（圖／記者陳崑福翻攝）

被稱為台灣後花園的花蓮，在蘇花改通車後因為從台北出發車程只需花2個半小時間。在台灣新冠肺炎嚴峻之際，目前仍是一片淨土。

▲20多位法拉利超跑俱樂部成員，駕駛法拉利跑車到花蓮秧悅千禧度假酒店度假，相當壯觀 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼秧悅千禧度假酒店有機香草園。

▲20多位法拉利超跑俱樂部成員，駕駛法拉利跑車到花蓮秧悅千禧度假酒店度假，相當壯觀 。（圖／記者陳崑福翻攝）

其中秧悅千禧度假酒店占地1萬4千多坪，種植澳洲茶樹、尤加利等數百種的有機香草，因此推出有機、健康為主題的體驗系列，從好舒眠之旅、調整免疫力之旅、有機蔬果斷食療程，讓遊客沉浸在完全天然及遠離病毒的綠色生態環境，脫下鞋子、打著赤腳踩在地上，觸摸有機香草的精油孢子，浸泡在芬多精、負離子的世界，吸引一波波遊客前來體驗，建立口碑及品牌。

20多位法拉利頂級跑車車主組成的俱樂部成員，被口碑所吸引，選擇此時進駐，當超級跑車一輛接一輛開進吉安鄉干城村，住進秧悅千禧度假酒店剎那，吸睛度爆表，立刻成為民眾討論焦點。而車主們也被該酒店的有機香草防護措施圍繞，大口呼吸、享受園內芳香療癒世界，流連忘返。

董事長尹純綢表示，目前全球新冠病毒疫情持續蔓延，而花蓮縣是全國零疫情之一的縣市，可以說是外出透氣、休閒度假的最佳選擇。

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