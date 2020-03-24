越南偷渡客縮骨功逃出留置室　海巡署長臉書道歉：收容犯嫌一律上銬

▲海巡署長陳國恩24日下午，因越南旅客逃脫事件，在臉書粉專PO文向全台人民道歉。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

海巡署偵防分署台中中港留置所23日晚間發生6名越南籍偷渡犯逃逸事件，雖然留置所鐵窗僅被破壞一小格，但6名身材較瘦小的越南籍偷渡客仍施展「縮骨功」，從鐵窗僅約20多公分寬的空間攀窗逃逸，海巡署署長陳國恩24日下午透過臉書向全台國人致歉。

▲海巡署長陳國恩24日下午，因越南旅客逃脫事件，在臉書粉專PO文向全台人民道歉。（圖／記者張君豪攝）

陳國恩24日下午3時許透過臉書發表致歉文：「一件不好的事，在這裡跟大家報告，也說聲抱歉！」，「上週六，我們在小琉球海域查獲的31名越南籍偷渡犯，有6名趁夜破壞鐵窗後逃脫留置處所。」

▲海巡署長陳國恩24日下午，因越南旅客逃脫事件，在臉書粉專PO文向全台人民道歉。（圖／記者張君豪攝）

陳國恩表示：「發現的第一時間，我們馬上就和台中市警方組成專案小組，聯合展開搜索、調閱逃逸路線監視器畫面，不放過任何一個可能藏匿的處所，希望能在最短時間內，將脫逃的偷渡犯緝捕到案。」

▲海巡署長陳國恩24日下午，因越南旅客逃脫事件，在臉書粉專PO文向全台人民道歉。（圖／記者張君豪攝）

對於新冠肺炎（COVID-19）防疫，民眾最關心這批偷渡客的健康問題，對此陳國恩也說明：「大家最關心的是這6名偷渡犯是否有傳遞疫情的疑慮？請大家寬心，從21日起，海巡與疾管署對於所有偷渡犯皆有進行縝密體溫量測及相關病徵觀察，全體偷渡犯經多次量測與觀察，均無出現異常發燒、咳嗽等症狀，初步排除發病疑慮。」

海巡署說：本案發生後，目前全台海巡署轄下留置機關已全面提升戒護等級，全數犯嫌施以手銬、腳鐐戒具，並強化留置室戒護人力；在案件告一段落後，海巡署必當追究相關人員責任。

陳國恩發文最後再度鄭重致歉：「身為海巡署長，我跟同仁榮辱與共，也都會虛心檢討。逃逸的6名偷渡犯，我們會盡快緝捕歸案，再次向國人道歉。」

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