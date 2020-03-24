　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

越南偷渡客縮骨功逃出留置室　海巡署長臉書道歉：收容犯嫌一律上銬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲海巡署長陳國恩24日下午，因越南旅客逃脫事件，在臉書粉專PO文向全台人民道歉。（圖／記者張君豪攝）

▲海巡署長陳國恩24日下午，因越南旅客逃脫事件，在臉書粉專PO文向全台人民道歉。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

海巡署偵防分署台中中港留置所23日晚間發生6名越南籍偷渡犯逃逸事件，雖然留置所鐵窗僅被破壞一小格，但6名身材較瘦小的越南籍偷渡客仍施展「縮骨功」，從鐵窗僅約20多公分寬的空間攀窗逃逸，海巡署署長陳國恩24日下午透過臉書向全台國人致歉。

▲海巡署長陳國恩24日下午，因越南旅客逃脫事件，在臉書粉專PO文向全台人民道歉。（圖／記者張君豪攝）

▲海巡署長陳國恩24日下午，因越南旅客逃脫事件，在臉書粉專PO文向全台人民道歉。（圖／記者張君豪攝）

陳國恩24日下午3時許透過臉書發表致歉文：「一件不好的事，在這裡跟大家報告，也說聲抱歉！」，「上週六，我們在小琉球海域查獲的31名越南籍偷渡犯，有6名趁夜破壞鐵窗後逃脫留置處所。」

▲海巡署長陳國恩24日下午，因越南旅客逃脫事件，在臉書粉專PO文向全台人民道歉。（圖／記者張君豪攝）

▲海巡署長陳國恩24日下午，因越南旅客逃脫事件，在臉書粉專PO文向全台人民道歉。（圖／記者張君豪攝）

陳國恩表示：「發現的第一時間，我們馬上就和台中市警方組成專案小組，聯合展開搜索、調閱逃逸路線監視器畫面，不放過任何一個可能藏匿的處所，希望能在最短時間內，將脫逃的偷渡犯緝捕到案。」

▲海巡署長陳國恩24日下午，因越南旅客逃脫事件，在臉書粉專PO文向全台人民道歉。（圖／記者張君豪攝）

▲海巡署長陳國恩24日下午，因越南旅客逃脫事件，在臉書粉專PO文向全台人民道歉。（圖／記者張君豪攝）

對於新冠肺炎（COVID-19）防疫，民眾最關心這批偷渡客的健康問題，對此陳國恩也說明：「大家最關心的是這6名偷渡犯是否有傳遞疫情的疑慮？請大家寬心，從21日起，海巡與疾管署對於所有偷渡犯皆有進行縝密體溫量測及相關病徵觀察，全體偷渡犯經多次量測與觀察，均無出現異常發燒、咳嗽等症狀，初步排除發病疑慮。」

海巡署說：本案發生後，目前全台海巡署轄下留置機關已全面提升戒護等級，全數犯嫌施以手銬、腳鐐戒具，並強化留置室戒護人力；在案件告一段落後，海巡署必當追究相關人員責任。

陳國恩發文最後再度鄭重致歉：「身為海巡署長，我跟同仁榮辱與共，也都會虛心檢討。逃逸的6名偷渡犯，我們會盡快緝捕歸案，再次向國人道歉。」

【其他新聞】

►驚悚！新台五路小巴士車左轉彎　當場輾死斑馬線行人

►影／大快人心！逼藥師下跪奧客婦找到了！　警重辦強制、脅迫醫療人員罪

►熱心哥到派出所作證　警誤將酒精當額溫槍...遭噴滿臉要提告

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

 
ET快訊
快訊／清大有確診密切接觸者26人！即起居家隔離　20門課採線
東森國際媒體園區將成為「台灣坎城」　王令麟：打造林口新地標
國道3號連環撞　男噴飛遭2車輾過！搶救1小時不治
快訊／芬蘭前總統、前諾貝爾和平獎得主　確認感染新冠病毒
泰總理宣布3/26進入全國緊急狀態！　實施宵禁、限制旅行
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

涉售朱銘木雕贗品！美女製作人陳力瑜喊冤：已經5手交易…真偽難辨

桃園居家檢疫男趴趴走　觸發「電子圍籬」警30分鐘找回！他辯稱：我口渴嘛

越南偷渡客縮骨功逃出留置室　海巡署長臉書道歉：收容犯嫌一律上銬

居家檢疫男離家4小時...驚人開罰金額曝！他高雄衝彰化借錢恐不夠賠

扯！遊覽車司機「聽乘客講」也PO假疫情　最高可罰3百萬

男拿槍伸出車窗外射擊！「超美女警」奮不顧身追上前　他被電到乖乖繳械

國3北上連環撞！　1男噴飛遭2車輾過卡車底　搶救1小時不治

國道1號221K小貨車撞工程車翻覆　駕駛骨折頭部撕裂傷

控妻毒舌抨擊、搶走護照…他怒提離婚敗訴！女兒手上刺青成關鍵

高雄偷車2人組跨區連搶3案　警方2小時破案

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

「能完成夢想是很幸福的事情」　劉真哽咽：我真的很喜歡跳舞

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

飆漲一片萬元！一線醫護口罩緊缺　西班牙衛生部長當場哽咽語塞

砂石車「急左切衝過安全島」翻覆　險釀傷亡...前車紀錄器曝光網怒譙

手捧「阿中翻糖蛋糕」給媒體分享 陳時中靦腆笑：吃自己好像怪怪的

涉售朱銘木雕贗品！美女製作人陳力瑜喊冤：已經5手交易…真偽難辨

桃園居家檢疫男趴趴走　觸發「電子圍籬」警30分鐘找回！他辯稱：我口渴嘛

越南偷渡客縮骨功逃出留置室　海巡署長臉書道歉：收容犯嫌一律上銬

居家檢疫男離家4小時...驚人開罰金額曝！他高雄衝彰化借錢恐不夠賠

扯！遊覽車司機「聽乘客講」也PO假疫情　最高可罰3百萬

男拿槍伸出車窗外射擊！「超美女警」奮不顧身追上前　他被電到乖乖繳械

國3北上連環撞！　1男噴飛遭2車輾過卡車底　搶救1小時不治

國道1號221K小貨車撞工程車翻覆　駕駛骨折頭部撕裂傷

控妻毒舌抨擊、搶走護照…他怒提離婚敗訴！女兒手上刺青成關鍵

高雄偷車2人組跨區連搶3案　警方2小時破案

雪地拔河！特斯拉電動皮卡「戰鬥民族版」 對決保時捷凱燕

台灣4餐廳入選亞洲50最佳餐廳　台中JL Studio初入榜奪26名

支持產業復工後掛牌　上海推「科創企業上市貸」

偶不要梳毛！　二哈僵持36秒拒靠近...「最後舉動」讓媽暴走網笑炸

共軍擾台內幕？　王炳忠：美要台馬上做全面備戰準備

友人突從豪宅走出「表達辛龍心意」　陪伴他度過喪妻之痛

準備吃土了！脫口秀劇團卡米地改名「卡米土」為防疫停演2週

擺脫煩悶在家工作心情　Apple Music辦公室DJ播放列表陪你不寂寞

義橄欖球國家隊員自願投入抗疫　每天工作13hrs盼減輕醫護負擔

防止疫情擴散　3月24日起台東縣住宿式機構起全面禁止探視

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

社會熱門新聞

8旬翁倒車釀禍　2女騎士遭壓車底

快訊／國道3號「7車連環撞」全線車道封閉

驚悚撞擊畫面曝！女騎士遭輾進車底慘死

爆兇嫩妹居家檢疫偷買飯　她奶聲回：沒想到叫外送

桃園狠父捶死11月大女嬰！

高雄居家檢疫有49例趴趴走　舞廳、擺攤都有

勇警開12槍緝悍匪！　「正面對決」車頭直撞

婦人買口罩輪到她竟售完　氣炸辱罵藥師「垃圾」

偷吃嫩19歲小三！他狂啪12次拍下「6hrs激情交纏片」

高雄男檢疫手機放家裡開車北上　衛生局怒批惡意　

「6越南偷渡犯」從中港營區破窗逃跑…成防疫破口

居家檢疫落跑理由「想吃麥當勞」

國3北上連環撞！1男噴飛遭2車輾過卡車底不治

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

更多熱門

相關新聞

新北里長道歉了！鞠躬：這時出國是我欠思考

新北里長道歉了！鞠躬：這時出國是我欠思考

新冠肺炎疫情嚴峻！日前新北市中和區瓦磘里里長林綺芳遭爆10日率團前往西班牙、葡萄牙等地旅遊，遭攻擊是為了「領1萬4千元居家檢疫補助」，行程更長達11天，消息一出社會輿論譁然！她出面澄清，出發前不知道疫情嚴峻，也不知道有1萬4千元的補助。林姓里長抵台後坦言，這時候出國「欠思考」，強調自己不會領取1萬4千元的補助，多次鞠躬道歉。

揪團爽玩西班牙被撻伐！新北里長哽咽喊「對不起家人」：有人叫我去死

揪團爽玩西班牙被撻伐！新北里長哽咽喊「對不起家人」：有人叫我去死

中國道歉論？中共黨媒：美H1N1要跟世界道歉

中國道歉論？中共黨媒：美H1N1要跟世界道歉

爆料長榮放空自家股票　名嘴道歉：脫口而出

爆料長榮放空自家股票　名嘴道歉：脫口而出

汪小菲怒了！週刊3日內道歉否則提告

汪小菲怒了！週刊3日內道歉否則提告

關鍵字：

海巡署長陳國恩道歉留置室戒備升級

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真沒健保？余天曝：辛龍經濟不是挺好的

她曝「9天前劉真就不行了」！辛龍痛哭唸萬遍佛經

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

傷口小風險高　醫：劉真很不幸成為那1%

曾與劉真共舞！劉德華心疼辛龍：好好照顧自己

8旬翁倒車釀禍　2女騎士遭壓車底

快訊／國道3號「7車連環撞」全線車道封閉

原本是找我教跳舞…劉真錯過郭董遇上辛龍

更／美國第一夫人檢驗結果出爐！

名嘴挺張上淳：要他爸辭職下台，你算什麼東西！

中美推特口水戰　美：台灣先警告疫情

打架體力耗盡　汪嘴裡含貓頭熟睡

吳宗憲曝劉真沒健保真相

白癡公主變成「尖下巴＋高聳山根」　粉絲急問：為什麼要整？

更多

最夯影音

更多
辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」
辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面