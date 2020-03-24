快訊／新冠肺炎單日暴增20例「全境外移入」國內累積突破200大關

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新確診20例境外移入新冠肺炎，為7男13女，年齡介於5至60多歲，入境日介於3月13日至22日，發病日介於3月9日至23日。個案發病前分別有英國、愛爾蘭、義大利、土耳其、印尼、西班牙、法國、美國、泰國、德國、保加利亞、比利時等國活動史。

▲0324中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者宋良義攝）

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指揮中心表示，新增個案中，案197、202為1對夫妻，3月8日至18日至美國探親，19日發病，於今日確診，相關接觸者皆居家隔離中。

指揮中心指出，案213在西班牙就學，3月13日返國時與發生群聚的土耳其旅遊團搭乘同班機，因此列為接觸者並進行居家隔離，3月15日發病，於今日確診，相關接觸者皆居家隔離中。其餘17例境外移入病例均為獨立個案，出國目的多以就學、工作為主，部分為旅遊、探親。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

▲新冠肺炎新增20例境外移入。（圖／衛生福利部）