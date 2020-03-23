香港村想擴成國際村！韓國瑜暢談高雄投資環境　下秒聽這人名秒變臉

▲韓國瑜聽到韓冰兩字轉頭往提問記者那看了一下 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄市長韓國瑜23日出席第90期(時代大道西段)暨第79、83期市地重劃區道路通車典禮，他提到高雄投資環境良好，目前正推動雙語教學也是為了替企業家準備好國際教育環境，甚至有人提出要將香港村擴為國際村「我們樂意接受！」，而韓國瑜聽見媒體問起有關韓冰的問題，罕見停下腳步，眉頭緊皺。

▲韓國瑜參加重劃區通車典禮 。（圖／記者翁進忠攝）

韓國瑜提到，總面積近590公頃的亞洲新灣區，是全台唯一具有海空港優勢的經貿園區，除了肩負高雄舊港淤轉型重任外，也同時擔任高雄經濟發展重要引擎，不過發展不如預，至今還有236公頃閒置或低度利用，因此地政局規畫總面積約170公頃的10期市地重劃區及205兵工廠區段徵收區，由市府先將該區都市基礎建設完成，再由土地所有人辦理招商建築開發，減低投資障礙加速建設。

他更說，2019年來高雄的考察招商最少有1千團以上，大家對高雄有很大期待，台北、桃園，新竹是少林寺，高雄是武當派有後發優勢，賴於政府部門民間企業一起努力。

▲韓國瑜參加重劃區通車典禮 。（圖／記者翁進忠攝）

韓國瑜提到高雄正全力推動雙語教育，為了幫企業家及高級管理人才準備好，今年設立48所雙語教育學校，2021要96所，2022全高雄全部都要實施雙語教育，先在橋頭科學園區附近，設立15年一貫實驗中小學，蛋黃區也是要國際接軌的教育，包含上次提的香港村很多人說能否擴大變國際村，我們樂意接受，去年香港人在高雄買不動產131間，相信今年推香港跟國際村，一定更多人對高雄有投資居住就學就業的興趣，不動產開發商一起努力，堅定高雄武當派有後發的優勢。

▲韓國瑜聽到韓冰兩字後面露不悅 。（圖／記者翁進忠攝）

另外，罷韓團體質疑高市觀光局最新推出的《出去走走》主題曲，得標廠商「堅持夢想文創」，當時是由女兒韓冰牽線，有媒體想詢問此次是否也是同經韓冰關係，而韓國瑜原本還開心跟民眾打招呼，聽到韓冰兩字則停下腳步，眉頭緊皺，面露不悅上車離去。