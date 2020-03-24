警察鎖定8娛樂場所輪班站崗　侯友宜：你控管不了人潮...我來幫你管！

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜日前宣布關閉公有封閉型場館兩週，也呼籲私人場館業者善盡人潮控管責任，他24日上午表示，日前盤點出不聽規勸的8間私人場館，已派員警輪班站崗，「你管不了人潮，我來幫你管！」

侯友宜表示，新北市需要以超前部署的思維，做好管控於境內之防疫策略！除了要求各局處強力宣導市民不要到密閉室內空間聚集、活動，私人場館業者應善盡責任，應考量彈性的人流管控。新北市日前進行公安防疫臨檢，至KTV等室內密閉場域進行查察關懷是否有防疫突破口，避免防疫陣線潰堤，結束後也盤點出不配合的業者，派員警站崗，協助人流控管作業。

侯友宜呼籲，私人場館業者應善盡防疫責任，除在日常營運時落實防疫工作外，也應考量彈性的人流管控，若因此造成新增感染案例的代價是非常大的，也是全民要共同負擔的。

侯友宜說，市府嚴格要求居家檢疫者不要趴趴走，業者也不要帶動人潮引發交叉感染，「如果你控管不了，我來幫你管」，包括第一次臨檢是宣示性的行動，盤點出不聽規勸的業者，全部派員警兩個小時一班站崗，動用人力不會比14天擴大臨檢多，只有重點式站崗，管控娛樂場所人潮，他也奉勸業者「如果造成確診個案你生意也不用做了」。

▲新北市長侯友宜視察新北市公安防疫臨檢（圖／記者呂佳賢攝）