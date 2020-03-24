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「劉真很不幸成為那1%」　醫遺憾：手術傷口越小，風險越高

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辛龍、劉真。（圖／資料照／記者張一中攝）

▲劉真心臟手術失敗搶救45天病逝，各界深感惋惜。（資料照／記者張一中攝）

記者嚴云岑／台北報導

國標舞女王劉真心臟手術失敗，搶救45天病逝，享年44歲，不少醫界人士對此深感惋惜。心臟科醫師表示，傳統心臟手術成功率幾乎100%，但也有1%的失敗率，「劉真選擇了傳統術式中的微創方法，很不幸地成為那1%」，希望藉此提醒民眾手術皆有風險，尤其傷口越小的手術，風險越高。

劉真是在2月7日接受傳統主動脈瓣膜置換手術，但過程中發生心臟驟停，先後裝上葉克膜、右冠狀動脈支架與心室輔助器續命，後因腦部血栓進行開爐減壓手術，術後一度有起色，但因腦壓過高，仍於22日晚間不幸過世。台北榮總醫療23日也發聲明證實，並對劉真逝世表達哀痛與不捨。

請繼續往下閱讀...

振興醫院心臟內科主治醫師黃建龍提到，據了解，劉真做的是傳統心臟手術中的微創術式，傷口雖然較小，但風險度卻比傳統手術高很多。

他提到，在傳統外科中，開心手術已是常規手術，不僅方法成熟，20至30分的傷口，也讓醫師有較佳視野，在問題發生時，可以及時處理，安全性相對高。而微創術式則是在身體旁邊挖洞開進去，「等同於在陰暗小巷裡塞一台車」，很難真正到位。

黃建龍說，如果患者是以美觀為考量的話，還有經主動脈瓣置換手術（TAVI）可選擇，雖然風險較低，但因醫材較新，用在年輕患者身上，不知道能撐多久，因此不會是40、50歲的第一選項。

劉真病逝造成各界惋惜，醫界也紛表遺憾。黃建龍表示，劉真的案例可以提醒民眾，手術必有風險，傷口越小的手術風險越高，就算手術宣稱99%的成功率，還是有1%的人會失敗，「不過，大家都會覺得自己不會是那個1%。」

黃建龍呼籲，民眾若不得已需進行心臟手術，術前可多跟醫師詢問手術風險，並思考自己能不能接受那1%的失敗，如果能接受的話，再簽同意書。

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