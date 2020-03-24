波音高層放棄薪資　前董事會成員向川普討600億渡難關

▲波音位於華盛頓州西雅圖市。（圖／路透）

實習記者劉雪兒／綜合報導

新冠肺炎全球大流行以來重挫各行各業，美國波音公司首席執行官戴夫·卡爾霍恩（Dave Calhoun）和董事會主席拉里·凱爾納（Larry Kellner）宣佈，將放棄所有薪酬直到年底。此外，前董事會成員尼基·海利（Nikki Haley）向政府提出600億美元的援助，以保障250萬員工的工作機會。

根據FlightGlobal報導，波音公司3月以來的股價已經下跌了62.96%，導致上千億美元的市值蒸發。對此，公司還提出了幾項措施，分別為暫停分紅、發放股息的計畫，直到另行通知為止，且將動用所有的資源來維持營運，支持員工和客戶，並在整個危機中長期維持供應鏈的連續性。

據報導，尼基曾向政府提出600億美元的援助請求，以保障250萬員工的工作機會，而白宮也承諾將幫助波音和其它旅遊業、航空業相關的行業渡過難關。此外，川普表示，對接受政府財政援助的公司進行股票回購限制，是聯邦政府應對病毒危機計劃的一部分。

值得一提的是，波音公司所研製的737MAX機型在2018年10月以來，共發生了兩起空難，導致346人身亡，因此大部分的航空公司都拒絕接收，生產線被迫全面停止，這也意味著早在疫情爆發之前，公司早已經陷入危機。

此外，波音公司截至21日已有29起確診，23日出現第一起生產線員工死亡病例。