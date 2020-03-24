葉毓蘭：聽說湖北疫情已和緩　盼行政院取消台商註記管制

▲國民黨立委葉毓蘭質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

因應新冠肺炎疫情，中國大陸湖北省自1月23日起「封城」，台灣則針對滯留當地台人實施「註記管制」，當地台人僅能以包機方式返台，國民黨立委葉毓蘭24日受訪時表示，限制國人自由進出國家的權利已經違憲，並喊話「最近聽說湖北疫情已經和緩，希望行政院儘速取消註記。」

台灣因應防疫需要，對武漢台商、台胞進行「註記管制」，歷經兩次包機後，仍有7百多名滯留當地等待第三批包機返台，日前滯留當地台灣民眾串連的湖北台胞返鄉救援會統計，表示還有149位幼童和學生，以及7位孕婦在等待第三波包機，盼在湖北解禁之後能夠取消註記，讓他們自行返台，或是先分批對已經做完核酸檢測、具有迫切返台工作、生活、就學、就醫需求的人員，陸續取消註記。

對此，葉毓蘭24日受訪時也喊話「最近聽說湖北疫情已經和緩，希望行政院儘速取消註記」，她直言，對於防疫指揮中心對湖北台人所進行的註記管制，覺得有違憲，「國人有自由進出國家的權利，限制他們註記之後沒辦法回來，所有航空公司也都不會願意載他們」，「剛剛蘇院長提到疫情嚴重時期，採取非常措施，如果湖北武漢解封後，我覺得應該要再做調整。」

湖北省武漢自1月23日「封城」近2個月，武漢新冠肺炎防疫指揮部22日晚間下達「離漢政策」，明訂解除封鎖的條件，包括進一步加強人員流動管理，當中明定，市內跨區卡點一律取消，針對無疫情小區人員可憑健康碼出入，逐步開放公共交通。