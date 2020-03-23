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「陳時中不要裝沒聽到！」銀車駕駛疾管署前「擴音開嗆18字」警關切馬上溜

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▲▼有駕駛人路過疾管署廣播「陳時中全面檢測精準隔離你不要裝沒聽到。（圖／記者趙于婷攝）

▲一台銀色轎車到疾管署前擴音廣播要陳時中全面檢測、精準隔離。（圖／ETtoday記者攝）

生活中心／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情未停，中央流行疫情指揮中心和第一線防疫人員、醫護全都全心投入，但隨著確診病例越來越多，讓不少民眾心生恐慌。在今日記者會結束後，有一台銀色轎車開到疾管署前，用擴音器放出「陳時中，全面採檢、精準隔離，你不要裝沒聽到！」

請繼續往下閱讀...

今日記者會在下午2點舉行，約莫下午3時25分結束，但在下午4時40分左右，當記者都在記者室趕稿的同時，外面傳來一陣陣「陳時中」的名字，出去一看，發現路人和附近成功高中的學生都停下來觀看傳出聲音的銀色轎車，而疾管署的駐點警察也趕進跑過去了解情況。

該輛車為一台銀色TOYOTA CAMRY，同在疾管署前，車窗緊閉，但不斷傳出擴音器放出來「陳時中，全面採檢、精準隔離，你不要裝沒聽到！」的聲音，警察衝過去後，聲音隨即停止，駕駛遲遲不搖下車窗，更踩油門要逃離現場，但往前到紅綠燈又停下來，警察也繼續站在駕駛位置敲車窗，但綠燈後，駕駛馬上右轉離去。

但該名駕駛離去後，沒多久又傳來「陳時中，全面採檢、精準隔離，你不要裝沒聽到！」擴音廣播，警察也循著聲音方向繼續關心。

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