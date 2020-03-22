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黨齡30年也沒見過！　重達3.4公斤「國民黨玉璽」開箱

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▲▼國民黨新任主席江啟臣宣示就職-許水德,江啟臣。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨主席江啟臣就職典禮，許水德頒發當選證書給江啟臣。（資料照／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨新任黨主席江啟臣日前在就職典禮中，從中央選舉委員會召集人許水德手中接下當選證書。國民黨文傳會22日在臉書發布影片，揭秘主席當選證書的產製書寫流程，並開箱難得一見的證書用印「國民黨玉璽」。

國民黨文傳會特別為國民黨黨璽拍攝開箱影片，文傳會副發言人洪于茜說，國民黨的黨璽是用來自緬甸的翠玉石所製作，由國民革命軍第八路軍總指揮陳濟棠派專人赴緬甸帶回翠玉石，其中一顆製成國民黨黨璽，另一顆則製成總統府使用的中華民國國璽，因此兩顆玉璽除了璽鈕的樣式、重量有些微不同外，篆刻、設計等幾乎一模一樣。

「國民黨黨璽」重達3.476公斤，平時存放於台灣銀行保險箱，鮮少拿出來公開亮相。洪于茜笑說，「能看到的人真很少，問了好幾個黨齡2、30年以上的人，也都沒什麼看過，這次能開箱非常幸運。」

▲▼國民黨黨璽。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨黨璽。（圖／國民黨文傳會提供）

至於國民黨黨璽是怎麼來台的？洪于茜說明，國民黨黨璽是在民國38年國民政府遷台時期，前故宮博物院院長秦孝儀受到時任國民黨秘書長之託，將黨璽帶回台灣，當時他也帶回另一顆玉璽則為總統府使用的「榮典之璽」。

依國民黨黨璽之維護保管及鄭重使用辦法規定，非經黨主席或全國代表大會主席團，或中央委員會之核准，不得使用黨璽。使用黨璽的情況有四，一、用於主席當選證書。二、用於黨中央頒授隆重勳獎。三、用於黨榮典頒匾。四、其他經特准之用途。

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