做咖啡前手已消毒！阿姨「緊盯杯緣」狂找碴　她卡隊伍白眼：已換3次杯子了

▲超商店員做咖啡時，一名客人不停找碴。（示意圖／取自pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎肆虐，不少人因此對生活周遭的人、事、物都特別敏感。一名女網友就分享她在超商看到的奇景，原來有位阿姨買咖啡時，即便知道店員的手已經消毒過了，卻還是對於店員「手碰到杯緣」一事很不滿，前後總共要求更換了3次紙杯，讓原PO看了很不以為然。

「怕死又愛喝咖啡，是不會自己買一台回家自己泡膩？」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示21日到超商買東西時，看到一名阿姨客人先是語氣很差地對待店員，隨後又在買咖啡時不停找碴，讓她看了超火大。

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原PO說，店員做咖啡之前已經有用酒精消毒雙手，在將杯套套上杯子時，手難免不小心會碰到一下杯緣，阿姨客人見狀後，便要求要換一個新的杯子。然而，光是因為這個動作，店員前前後後就被要求更換了3次紙杯，原因是客人覺得「酒精消毒沒用」。

▲店員已先用酒精消毒過雙手。（示意圖／記者周宸亘攝）

目擊一切的原PO無奈表示，自己因為排在阿姨後面，寶貴的時間都白白浪費了，「時間就是金錢是不知道膩？」

貼文上線後，網友們紛紛搖頭表示「看來該消毒的是阿姨」、「那麼怕死回家自己煮啊」、「是排咖啡，還是在糟蹋人」、「好浪費資源」、「這樣折磨人是怎樣」、「阿姨很有事，不要喝最乾淨啦」。

另外，也有人建議，如果真的很擔心衛生的話，可以自己攜帶環保杯，先打開杯蓋把杯子交給店員，裝好咖啡後再自己蓋上蓋子，如此一來既環保又不會麻煩到店員，也比較不會有疑慮。

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