電約纏綿硬度不佳！酒女不甘淪「洩慾工具」　一刀了結男友：下輩子不要再見

圖、文／鏡週刊

1年多前，台南發生郭姓男子遭尤姓酒店小姐殺害的命案。警方調查，2人交往多年，始終分分合合，後來郭另交女友與尤協議分手，但她無法忘情。案發當天，郭約尤到家中發生性行為，因郭力不從心、與尤口角後倒頭就睡，尤不甘被當成洩欲工具，新仇舊恨湧上心頭，拿水果刀刺死郭男。

2018年7月21日凌晨，男子郭慶宏的友人聯繫不上他，因此前往郭位於台南市仁東街的住處查看，按門鈴無人回應，於是找來管理員開門，結果驚見郭躺在血泊中。友人一開始還以為郭自殘，但警方調閱大樓監視器過濾後，認為前一天晚上離開郭家的女子尤凌薇，涉有重嫌。

最後查出，案發當天清晨，郭慶宏酒後回到住處，打電話約尤凌薇見面，尤立刻從永康搭計程車前往。尤告訴警方：「我到了之後，他（郭慶宏）要求與我發生性行為，他有放進去，但我覺得他在外面已經有跟別人發生過性行為了，不是那麼硬，我跟他說不行就不要勉強，他聽了不高興，跟我吵了起來，後來他竟然自顧自地跑去睡覺，完全不理我！」

尤凌薇望著熟睡的郭慶宏，不自覺心痛起來，她自認對郭用情很深，但郭卻一次次傷害她，甚至還曾同時交3個女友。當時她突然覺得郭實在太過分，對她呼來喚去，自己根本被郭當成洩欲的工具，新仇舊恨湧上心頭，覺得郭男負心卻不放過她，自己又死心塌地，離不開郭，痛苦煎熬之際，竟臨時起意，想先殺了郭再吞藥自殺，希望一了百了。

尤凌薇因在八大行業上班，為了自保習慣在包包裡放一把水果刀。當天因郭男聊到被朋友連累負債，覺得很累，她則因為這段感情，也很辛苦，倒不如共赴黃泉。想到這裡，尤對側躺在床上的郭慶宏說了一句：「下輩子我們不要再見面了，我馬上到！」隨即從包包抽出水果刀，朝郭男的右頸刺去，導致郭當場鮮血直流，並大叫一聲，尤將水果刀拔出後，負傷的郭緩慢起身朝她逼近，舉起雙手要掐她的脖子，尤女再度出手，持刀刺向郭的左上腹，郭最後因傷重休克，當場死亡。



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