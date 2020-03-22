疫情升溫也要嗨一波　警穿戴防護裝備進夜店臨檢

▲夜店保安替客人量體溫，避免發燒者入內，並幫消費者噴酒精。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

新冠肺炎確診人數近日不斷攀升，隨著回國人數增加，全台確診累積案例已經來到153例，台北市卻有民眾不畏疫情，在週末晚間進入夜店狂歡。轄區警方為避免有應居家檢疫者未遵守規定，自國外返國後在14天內出入公共場所造成防疫隱憂，利用臨檢夜店的機會，用警用電腦過濾夜店的消費者，找出不配合居家檢疫的民眾。

▲警方戴上手套及口罩，進入夜店進行臨檢。（圖／記者游宗樺攝）

因應全球新冠肺炎的確診人數不斷攀升，中央疫情指揮中心宣布自3月19日起所有入境者一律須居家檢疫14天，信義分局為避免有民眾未遵守規定，擅自離開指定隔離或檢疫處所到公共場合，尤其是到夜店這類人群密度大的室內場所造成防疫缺口，在22日晚間11時許由分局約30名的警力，穿戴口罩、手套等防護裝備，進入夜店臨檢盤查。

信義分局行政組組長藍振原表示，因應新冠肺炎疫情升溫，鑑於大批國人自海外國國需居家檢疫14天，為避免禁止到公眾場所的民眾出沒夜店消費，警方利用自辦臨檢及假日的機會進行臨檢，利用身份查證找出不配合居家檢疫或隔離的民眾，所幸連2日的臨檢均未發現，未來將會不定期繼續臨檢，確保民眾健康安全。



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