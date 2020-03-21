「張益贍是錯的」　摩鐵達人童仲彥：我都先上床才做保母

▲童仲彥。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者黃巈禾／台北報導

民眾黨新秀蔡宜芳與大19歲的人夫張益贍爆出「不倫保母戀」，兩人被直擊在車上擁吻、摩鐵開房間，引發輿論譁然。對此，自稱「摩鐵達人」的金色力量黨主席童仲彥直言「張益贍是錯的」、「像我，我都是先上床才做她的保母」。

童仲彥在網路節目《老鵝開講》表示，張益贍是錯的，「因為以摩鐵達人我來講的話，保母跟工作之間怎麼樣區別？像我，我都是先上床才做她的保母，我不會做她的保母，然後把她弄上床，因為我交的，因為我交的女朋友裡面，人家說什麼我的助理好像我的後花園，但是這是錯的」。

童仲彥指出，會讓女朋友來當助理，「因為她們可能曾經淪落風塵，或是生活條件不好，有的工作比較辛苦」，交往後會請對方到團隊裡面，好好教對方，但蔡宜芳有那麼多的粉絲，有美好前途，張益贍會喜歡蔡宜芳，這很正常，至於喜歡的原因是什麼、跟張益贍家庭有沒有問題，這是大家不能去介入和想像的。

童仲彥強調，「大家記得，一定先做什麼，你知道嗎？上了床才能做保母，你不能夠因為你的工作做了保母，然後後來上床，我覺得這個是不對的」；另外，要進摩鐵的話，不要說用滑的，用溜的，「像我就直接進去，我進摩鐵都那麼多次，我都有積點，我進去，他看到我，看到我的臉就讓我進去，因為我積點，好幾次免費進去」。

▲張益贍、蔡宜芳。（組合圖／翻攝自張益贍臉書、記者徐斌慎攝）