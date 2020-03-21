口罩大廠康那香慨捐幫助家扶兒安心上學　黃偉哲感謝口罩國家隊情義相挺　

▲在地口罩大廠康那香企業之戴竹基金會「安心上學」口罩捐贈儀式，本次捐贈數量高達1439盒，市值近25萬元，給家扶兒安心上學，黃偉哲市長到場感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全民抗疫，增產報國，為響應政府口罩國家隊的徵召，台南市長黃偉哲21日出席在地口罩大廠康那香企業之戴竹基金會「安心上學」口罩捐贈儀式，本次捐贈數量高達1439盒，市值近25萬元，給家扶兒安心上學。

因應防疫期間弱勢家庭的需求，故由南北家扶各邀請10位就讀幼兒園及10位國小學童代表受贈，口罩受贈地點特別選在董事長戴榮吉先生父親生前的故居「牛園」，以表感念養育之恩。

黃偉哲市長表示，非常榮幸能見證台南在地口罩大廠康那香企業董事長戴榮吉夫婦，捐贈兒童口罩的善心義舉，因為他們不僅善盡企業的社會責任，關懷照顧弱勢，同時面對嚴峻的新冠肺炎疫情，也全力配合國家徵召，停止原有生產線，趕製政府徵用的醫用級口罩。

黃偉哲市長再次提醒大家，防疫期間，對內請確實做好個人衛生，強化自己的免疫力，正確戴好口罩和勤洗手；對外再加上政府的努力，民間的配合，還有社會愛心人士的付出。大家團結一心，在這場防疫戰役都是功不可沒的一分子。

台灣在第一波防疫受到大部份民眾肯定，但近日來因境外移入個案激增，再加上出現第1所學校停課情形，難免造成民眾心理恐慌。台南家扶表示，經了解單親照顧者因工作關係，平日難以抽空去排隊買口罩，大都須於假日時購買，但有時排隊太久又擔心家中孩子安全，因此實在感謝人稱「戴爺爺」的戴榮吉董事長貼心的善舉。

戴榮吉董事長在了解家長困難後，即請南北家扶統計目前受扶就讀幼兒園及國小的兒童人數，並依二中心需求各捐贈南台南家扶571位學童及北台南家扶868位學童各一盒兒童口罩，本次捐贈的為康那香企業專製的PM2.5 3D立體口罩。戴董事長表示，PM2.5的口罩是4層不織布構造，醫療級口罩是3層不織布構造，稱讚自家PM2.5的口罩比醫療級口罩厲害。且現今為了趕製政府徵用的口罩，此新開發的3D立體口罩將暫停生產線，增產報國。

黃偉哲市長和戴榮吉董事長也特別叮嚀小朋友們，要做好防疫準備，勤洗手和配合學校量體溫，照顧好自己才能減輕家長在照顧上的負擔，南北家扶主任李保良及莊淑惠對戴董事長的愛心讚不絕口，並親自致贈感謝狀表達感謝，市議員蔡蘇秋金亦一同參與見證。

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