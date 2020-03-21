義大利投入新型呼吸器「泡泡頭盔」！　重症患者看電視、交談零障礙

▲ 芝加哥大學研究團隊2016年對泡泡頭盔進行研究。（圖／翻攝自uchicagomedicine網站）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利新冠肺炎（COVID-19）疫情惡化，前線醫療物資短缺之下，醫生改用「泡泡頭盔」來治療需要輔助呼吸的重症患者。這種透明且密封的頭盔已經被證明可有效幫助重症患者呼吸，提高他們生存的機會。

人工呼吸器（ventilator）是一種機器，將氧氣輸入患者肺部並將二氧化碳排出，協助患者呼吸，一般透過面罩與患者相連。面罩上有一根管子，管子則被放入口腔或鼻子，順著氣管向下。而義大利醫生使用的則是有別以往的泡泡頭盔。

芝加哥大學（University of Chicago）專家2016年針對泡泡頭盔進行測試，將83名急性呼吸窘迫症候群（ARDS）患者分成2組，一半戴上泡泡頭盔，一半則是使用一般的氧氣面罩，戴在臉上並遮住口鼻及下巴。ARDS會導致液體在肺部堆積，可能導致死亡。研究發現，面罩讓患者面臨更大的風險。

該團隊說明，泡泡頭盔的幾個優點包括它以柔軟的氣密項圈包裹頸部，降低氧氣外洩的可能性，代表醫生可為呼吸困難的患者注入更多氧氣。且頭盔是透明的，讓患者可以毫不受阻地看電視、交談和閱讀。

另一方面，英國政府此前曾緊急呼籲製造商開始生產這種新型呼吸器。BBC報導，英國國家醫療服務體系（NHS）下的醫院將在幾天內為新冠肺炎患者提供新型呼吸器。

衛生大臣韓考克（Matt Hancock）為此大讚已經產出樣品的製造商，稱其速度快到令人難以置信。他提到，已經有數千人自薦協助生產這種機器，對防止患者死於呼吸道疾病至關重要，希望盡快批准大規模生產，並在幾天內投入使用。