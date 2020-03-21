台大學生會提禁媒體旁聽校務會議　43：26通過

▲台大學生會提臨時動議，希望未來禁止媒體進入校務會議。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學今（21日）舉辦校務會議，過程中因有學生進行直播，遭代表直指違反議事規則，隨後有代表提臨時動議「校務會議禁止直播」，最終以75：28結票，贊成會議禁止直播，但學生會則認為，既然無法直播，媒體也應禁止入席，因此再次提臨時動議，最終決議，未來媒體禁止進入台大校務會議。

在校務會議上是否可以直播，一直是台大學生及老師有不同意見的議題，台大今日舉辦校務會議，過程中再次因學生開直播拍下會議過程，遭會議代表阻止，讓會議暫停，隨後有代表提臨時動議，認為可透過表決來決議一直無法達到共識的案件。

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▲台大今舉辦校務會議。（圖／記者崔至雲攝）

該名教授提案「校務會議禁止直播」，該案最後以75：28結票，因此校務會議未來不行進行直播。隨後，學生會認為，既然無法直播，那也建議媒體不行入席，因此再提一項臨時動議，該案指出，「決議校務會議不開放媒體入場」，該案最後以43：26結案，因此未來媒體將不能再進入該校校務會議。

會議結束後，台大副校長周家蓓及主秘孫效智走到媒體席表示，為了尊重會議代表的決議，未來媒體無法進入校務會議。對此，前台大註冊組主任洪泰雄表示，他覺得很感慨，台大是民主開放的校園，不應該這麼做。建議校方三思而後行。他認為如果校務會議有涉及不公開的情事，再請媒體離席就好。

▲台大校務會議決議禁止媒體進入。（圖／記者崔至雲攝）

