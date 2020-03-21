陸消失1447萬電信用戶...網瘋傳是疫情造成的！部落客「2大見解」揭真相

▲武漢大學中南醫院。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

在新冠肺炎疫情期間，香港有線新聞財經網日前稱，中國移動光2月比1月就少了725.4萬用戶，引起外界譁然，有網友認為是大陸隱匿疫情死亡人數的證據。不過有部落客提出兩大見解，認為這才是用戶數異動的原因，並稱將其與疫情聯想在一起，基本上是邏輯不太通的，「不必散播這類不正確的推論。」

部落格「小丰子3C俱樂部」近日發表文章指出，根據大陸三大電信公佈的移動用戶數字，中國移動與中國電信2月較去年12月各衰退881.6萬及517萬用戶，中國聯通1月較2019年12月衰退118.6萬用戶，三者用戶相加，目前三大電信較去年12月至少衰退1447.2萬用戶。

不少網友將數據的異動與疫情聯想在一起，對此，該部落客指出，即使用戶死亡或是外國用戶大量離開，都不會出現短期大量減少的狀況，尤其因新冠肺炎影響多數城鎮實施封城下，用戶大量去電信業者退租基本上應該都不太可能發生。

▲新北京首都國際機場。（圖／路透社）

為何2個月的用戶數大幅減少超過千萬呢? 該部落客提出兩大見解，首先是大陸正在推動5G，正在整頓舊系統的僵屍用戶，統計到2019年12月，大陸有16億行動通訊電信用戶，這大於13.7億人口數，雖然中國電信業者都是國營企業，並無舊通訊系統到期問題，但根據各大電信業者統計資料，可以發現他們都在陸續清整舊系統僵屍用戶。

文章以中國移動為例，該公司雖然今年前2個月新增了1539.9萬5G套裝用戶，但4G用戶少了1264.4萬用戶，2G用戶少了1087.1萬用戶，才導致整體用戶衰退811.6萬用戶。

第二點是大陸工信部2019年12月實施「人證一致」相關措施。文章指出，電信業者通常為了帳面用戶數字好看，通常對於僵屍用戶通常是有計畫性的緩刪，不會主動在短期間大量註銷，且大陸自2013年9月1日起強制實施電話實名制，要求電信業者必須嚴格實行「先登記，後服務；不登記，不開通服務」。

為進一步強化網路控管，大陸工信部宣佈，2020年12月1日起，申辦新手機門號等除必須提供個人身分證件進行實名登記外，還將全面實施人像比對技術措施，人像比對一致後方可辦理入網手續，以確保「人證一致」。

在大陸工信部將堅持「網絡安全為人民、網絡安全靠人民的工作理念，加大監督檢查、強化考核問責、督促工作落實，持續從嚴推進電話使用者實名登記管理，為推進網絡誠信體系建設和網絡空間綜合治理奠定堅實基礎」下，各大電信業者只好自今年起，積極配合政策將不符合「人證一致」的門號用戶加以剃除，才會導致出現用戶大量消失的狀況。

文章最後強調，把大陸三大電信公佈的行動電話用戶數異常異動，與新冠肺炎疫情聯想在一起，基本上是邏輯不太通的，「還是要就事論事，不必散播這類不正確的推論。」