最尷尬的恐襲！　開車撞航廈　大廳空蕩0傷亡

▲巴塞羅那機場(Barcelona Airport)做好防疫措施,進行全面消毒。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

西班牙巴塞羅那機場(Barcelona Airport)在20日清晨發生恐攻事件,2名伊斯蘭教激進分子開著一輛灰色自小客車衝撞機場航廈,所幸因為疫情的關係,機場內幾乎空無一人,沒有人傷亡,隨後嫌犯在馬上被警方逮捕,但卻一直大喊著伊斯蘭教的口號。警方炸彈處理組織Tedax也確認了車內並沒有放置爆裂物。

當地警察局局長愛德華·薩倫特(Eduard Sallent)在新聞發佈上表示,嫌犯的犯案動機還不明瞭,但是在被拘留時卻一直發表著伊斯蘭式的聲明,追查之下這2人擁有阿爾巴尼亞(Albania)的國籍,會繼續追查背後的意圖,是否與宗教有關。

