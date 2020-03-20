太陽馬戲團宣布裁員95%！新冠肺炎疫情重創　4679家庭頓失依靠

▲太陽馬戲團宣布裁員95%員工，預計將影響4000多家庭的生計。（圖／翻攝自太陽馬戲團臉書）



記者王佩翊／編譯

受到全球新冠肺炎疫情大流行影響，太陽馬戲團集團（Cirque du Soleil）多場演出被迫取消及暫停，導致公司經營大受打擊，因此19日宣布作出重大決定，將裁員95%的員工，人數高達4679人。太陽馬戲團則強調，只要疫情獲得控制，使演出計畫恢復，一定會重新聘回員工，希望大家能「共體時艱」。

根據外媒報導，由於新冠肺炎疫情持續失控，各國紛紛禁止超過250人的大型集會與表演活動，導致太陽馬戲團被迫取消44部作品的巡演，嚴重影響公司經營。太陽馬戲團表示，這是公司有史以來最大的危機，也是最艱難的一天，但是為了確保所有觀眾、員工以及表演者的健康安全受到保障，在疫情穩定之前別無選擇。

▲太陽馬戲團表示，剩下的5%員工將會持續處理剩餘的行政事宜。（圖／非常棒、太陽馬戲團官方網站提供）



太陽馬戲團此波將裁員95%的員工，總人數多達4679人，剩下未被裁員的核心團隊將會留在公司，繼續處理一些基本的營運工作、2021年的巡演計畫以及售票業務。他們也透露，只要能夠恢復原有的演出計畫，將會重新聘用老員工。

太陽馬戲團娛樂集團總裁丹尼爾拉馬爾表示，作為最成功且最具信賴度的娛樂團隊，我們有信心會在所有節目重啟的那一天，做好歡迎來自全世界觀眾的準備。