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瑞康屋邀名廚辦舌尖上的櫻花季　粉紅親子派對連7天好康拿不完

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▲▼瑞康屋，食光旅行，粉紅親子派對。（圖／翻攝自Facebook／瑞康屋）

記者楊庭蒝／綜合報導

台灣精品廚具品牌瑞康屋於24日至30日在台北統一時代戶外2樓夢廣場舉辦「2020 新品發表暨時尚粉紅派對」活動，」除了將發表最新款的「卡樂夫鍋」外，還將舉辦連續7天的「粉紅親子派對」，現場將是設立了粉紅親子帳篷，要讓家長可以帶著小朋友一起享受與歡樂親子同遊的氛圍。

除了可以體驗露營的樂趣外，瑞康屋也將邀請國王御廚王振權主廚、甜甜圈主廚王建智、減醣瘦身料理名師曾心怡老師等多位國內外的知名主廚，在現場教學許多健康有趣且能簡單料理的菜色，並與櫻花主題做結合，內容相當豐富。

瑞康屋於2008年4月1日成立至今，旗下代理的KUHN RIKON鍋具，曾被《紐約時報》譽為「壓力鍋界的賓士」，擁有專屬的煉雞精配件，能輕易煉出 100%濃醇香的大量雞精，為煉雞精的最佳鍋具。

請繼續往下閱讀...

瑞康屋創辦人蔡蕙玲董事長指出，瑞康屋向來主張以好的鍋具及廚房器具來縮短烹煮時間、鎖住食材最天然的原味及烹調出營養健康美食，時時傳遞「健康料理要做的好吃，生活就會變得健康有品味的理念。」

瑞康屋｢⾷光旅⾏—粉紅親⼦派對｣
⽇期：2020/3/24~3/30
地點：台北統⼀時代⼾外 2 樓夢廣場
報名電話：02-27225827

 
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