網路預購難解排隊潮！　81家藥局即起「每日多賣300片口罩」

▲藥局排隊買口罩盛況。（圖／記者陳凱力攝）

記者嚴云岑／台北報導

為紓解藥局排隊買口罩人潮，指揮中心上週推出口罩實名制2.0，方便上班族預購，現已進入付款階段。但有鑒於部分藥局依然人滿為患，食藥署與藥師公會協調，並詢問藥局意願後，19日起協調販售量大的81家藥局每天多賣100人份口罩，22日起又有20家藥局加入，將試營運至3月25日。

國內醫用口罩徵用產能持續提升，指揮中心指揮官陳時中日前宣佈，每日產能已破1000萬片，因此3月5日讓成人口罩購買量放寬為7天3片，兒童口罩增為7天5片。

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藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，過去藥局販售口罩，都是採「齊頭式平等」，但由於各地販售量差異大，加上部分藥局人手不足，食藥署盤點販售量後，已於3月11日針對104家販售過剩藥局停配口罩，但針對部分一「罩」難求的藥局，卻暫無解方。

因此，食藥署與藥師公會在詢問藥局藥師意願後，於3月19日起，針對原本販售量較高的81家藥局，每天多配100人份、300片口罩，3月22日又有20家藥局加入，每天販售成人口罩達900片。黃彥儒表示，此次增量販售先試營運一週，若成效好的話，下週有望讓更多更多藥局加入。

至於販售量較低，或人手不足、難以負荷口罩包裝販售的藥局，黃彥儒表示，藥師公會仍建議每天維持2小時的販售時間，但郵局配送也會從每天1次拉長到2、3天一次，減少藥局囤積。

▼81家藥局19起「每日多賣300片口罩」。（圖／取自食藥署網站）※點圖放大